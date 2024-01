Por qué el crecimiento económico de Estados Unidos está superando el de naciones como Alemania, China y Japón

Estados Unidos emerge con un crecimiento económico que desafía las expectativas, superando a naciones como Alemania, China y Japón. (REUTERS/Jonathan Ernst)

La economía europea, lastrada por una debilidad desconocida en Alemania, apenas crece. China lucha por recuperar su chispa. Y Japón sigue decepcionando. Pero en Estados Unidos la historia es diferente. Aquí, a pesar de la persistente inquietud de los consumidores por la inflación, la economía sorprendentemente fuerte está superando a todos sus principales socios comerciales.

Desde 2020, Estados Unidos ha superado una pandemia sin precedentes, la inflación más alta de los últimos 40 años y las secuelas de dos guerras en el extranjero. Ahora, tras registrar un crecimiento anual más rápido el año pasado que en 2022, la economía estadounidense está disipando los temores de una nueva recesión, al tiempo que ofrece lecciones para la lucha contra futuras crisis.

“Estados Unidos ha salido realmente fortalecido de esta situación y avanza como si el covid nunca hubiera ocurrido”, dijo Claudia Sahm, ex economista de la Reserva Federal que ahora dirige una consultora homónima. “Nos lo hemos ganado; no ha sido casualidad”.

El viernes 26 de enero de 2024, el presidente Biden elogió los nuevos datos del Gobierno que mostraban que la inflación anual durante la segunda mitad de 2023 volvió a caer hasta el objetivo del 2% de la Reserva Federal. Junto con la noticia del jueves de que la economía creció un 3,1% en los últimos 12 meses, el informe del Departamento de Comercio mostró que Estados Unidos parece haber logrado un aterrizaje suave económico.

Según datos recientes del gobierno, la economía estadounidense ha crecido un 3,1% en los últimos 12 meses. (REUTERS/Kevin Lamarque)

La recuperación posterior a la pandemia puso en tela de juicio creencias económicas arraigadas, como la idea de una relación inversa entre desempleo e inflación (al aumentar una, se esperaba que la otra disminuyera). La relación inversa entre desempleo e inflación, desafiada por la actual fortaleza económica de Estados Unidos. (Expresada en lo que los economistas llaman la curva de Phillips, esta teoría ha resultado casi inútil para explicar el comportamiento reciente de la economía.

El éxito de Washington en la reactivación de la economía también sugiere un nuevo enfoque para futuras recesiones, que se base más en el poder del gobierno y menos en el control de la Reserva Federal sobre el coste del crédito. “Poner dinero en manos de la gente frente a mover los tipos de interés, que es la política monetaria, la política fiscal va a ser más fuerte”, dijo Sahm. “No podemos ir a la próxima crisis diciendo: ‘Oh, la Reserva Federal se encarga de esto’”.

El gasto de los consumidores está impulsando la economía: El consumo real aumentó un 0,5% en diciembre de 2023, su ritmo más rápido desde el pasado enero. También aumentaron las ventas de viviendas pendientes. Tras este aluvión de buenas noticias, los economistas de JPMorgan Chase elevaron sus previsiones de crecimiento para el primer trimestre.

IBM, Visa y General Electric anunciaron la semana pasada unos beneficios que superaron las expectativas de los analistas, otra señal de la buena salud de la economía.

Estados Unidos ha demostrado un sorprendente vigor económico, diferenciándose notablemente de sus principales socios comerciales. (REUTERS/Eduardo Munoz)

La economía estadounidense, de 28 mil millones de dólares, superó múltiples perturbaciones durante el año pasado y volvió a la senda de crecimiento en la que se encontraba antes de la pandemia. El tamaño de la economía, ajustado a la inflación, recuperó su máximo anterior a la pandemia a principios de 2021. Hasta finales de septiembre, era más de un 7% mayor que antes de la pandemia. Según los datos del Parlamento británico, esta cifra duplica con creces la de Japón y supera con creces el anémico aumento del 0,3% de Alemania.

Para la mayoría de los estadounidenses, el crecimiento se tradujo en un aumento de los salarios. En los cuatro años transcurridos hasta septiembre de 2023, la comparación más reciente disponible, los salarios estadounidenses -después de la inflación- crecieron un 2,8%.

La mayoría de los demás países del Grupo de las Siete democracias industriales experimentaron un descenso, según datos del Departamento del Tesoro. Los salarios italianos cayeron más de un 9% en ese periodo, mientras que los alemanes ganaron un 7,2% menos que antes de la pandemia.

“Estados Unidos ha experimentado una recuperación del PIB particularmente fuerte y la inflación se ha enfriado antes y más rápidamente que en otras grandes economías avanzadas y el aumento de los salarios reales es único en la recuperación de nuestro país”, dijo la Secretaria del Tesoro, Janet L. Yellen, en un discurso pronunciado en Chicago la semana pasada.

La recuperación económica postpandémica de Estados Unidos ha desafiado teorías económicas tradicionales, como la relación inversa entre desempleo e inflación, proponiendo un nuevo enfoque en política fiscal frente a la política monetaria en la gestión de recesiones futuras. (REUTERS/Andrew Kelly)

El origen de estos resultados tan catastrofistas hay que buscarlo en la rápida respuesta de los legisladores a la pandemia de coronavirus de marzo de 2020. “La rápida respuesta a la pandemia marcó el comienzo de una recuperación económica sin precedentes en Estados Unidos.” Antes de que acabara el mes, el Congreso aprobó más de 2 mil millones de dólares en ayudas para la economía mientras las empresas cerraban y 17 millones de estadounidenses perdían su empleo.

Ese fue solo el comienzo de la respuesta de Washington, sin reparar en gastos, a la peor crisis económica desde la Gran Depresión. El Congreso aprobó finalmente unos 6 mil millones de dólares para salvar a la economía de la pandemia; los presidentes Donald Trump y Biden tomaron medidas administrativas, como una pausa en los pagos de los préstamos estudiantiles, que añadieron otros 875.000 millones de dólares a la cuenta del rescate, según el Comité para un Presupuesto Federal Responsable.

La Reserva Federal ayudó recortando los costes de los préstamos para consumidores y empresas y comprando miles de millones de dólares en valores respaldados por hipotecas y del Estado para impulsar la economía.

Pero la principal fuerza detrás de la robusta economía actual reside en la política fiscal, el uso del gasto público y los impuestos para impulsar el crecimiento. Bajo dos presidentes, uno republicano y otro demócrata, los legisladores optaron por bañar la economía en dinero en efectivo para protegerse del coronavirus.

Según Claudia Sahm, ex economista de la Reserva Federal, la política fiscal, que implica poner dinero directamente en manos de la población, ha demostrado ser más efectiva en impulsar la economía. (REUTERS/Phil Noble)

Todo ese gasto público -los cheques de estímulo, los préstamos a pequeñas empresas y la ampliación de las prestaciones por desempleo- sumó un asombroso 25,5% del producto interior bruto, según el Fondo Monetario Internacional.

Los principales países europeos y asiáticos gastaron bastante menos. En Alemania, el gobierno dedicó el 15,3% del PIB a combatir la pandemia. Francia gastó el 9,6% e Italia el 10,9%. Incluso Gran Bretaña, el país que más se aproxima a la visión económica norteamericana, se quedó muy por detrás de Estados Unidos, con un 19,3% del PIB. “La magnitud del apoyo fiscal a la economía estadounidense fue un orden de magnitud mayor que en Europa”, afirmó Neil Shearing, economista jefe de Capital Economics en Londres.

Sin duda, la respuesta estadounidense a la crisis no estuvo exenta de defectos. Decidido a evitar los fallos políticos que condujeron a la anémica recuperación tras la crisis financiera de 2008, Biden puede haber compensado en exceso.

La última ráfaga de alivio del coronavirus, el Plan de Rescate estadounidense de 1,9 mil millones de dólares a principios de 2021, aunque impulsó el crecimiento, se considera en general que contribuyó a la subida de los precios que elevó la inflación a un máximo de 40 años del 9,1%.

Mientras que las economías europeas enfrentaron desafíos adicionales por la guerra en Ucrania y su dependencia del gas natural ruso, Estados Unidos benefició de políticas que estimularon tanto el espíritu empresarial como el consumo. (REUTERS/Brendan McDermid)

El plan de rescate incluía cheques de estímulo de 1.400 dólares para la mayoría de los estadounidenses, mayores prestaciones por desempleo y ayudas a los gobiernos estatales y locales. Al sumarse a otro programa de 900.000 millones de dólares en diciembre de 2020, el plan de rescate estadounidense fue responsable de entre dos y cuatro puntos porcentuales del repunte inflacionista, según varios estudios realizados por economistas.

La ayuda de emergencia a la maltrecha economía también empujó la deuda nacional a un nuevo máximo de 34.000 millones de dólares, o más del 120% de la producción económica anual, agravando una amenaza a largo plazo para la prosperidad de la nación, dicen algunos economistas.

A medida que la pandemia disminuia, Biden consiguió otras victorias legislativas en materia de infraestructuras, subvenciones a la industria de semiconductores y proyectos de energía limpia. No se diseñaron como programas de estímulo, pero al enviar ríos adicionales de dinero a la economía, tuvieron ese efecto, según Dean Baker, economista del Center for Economic and Policy Research. “Empezaron a funcionar el año pasado, cuando el efecto del estímulo inicial estaba disminuyendo. Me doy cuenta de que fue en gran parte suerte, pero fue increíblemente oportuno”, dijo.

Estados Unidos se benefició de una política de gasto libre y rápido. Pero Europa sufrió por estar más cerca del frente de la guerra de Rusia contra Ucrania. Antes de que estallara el conflicto en febrero de 2022, países como Alemania dependían de Rusia para gran parte de sus necesidades de gas natural. La guerra provocó un enorme aumento de los precios de los alimentos, el combustible y los fertilizantes, haciendo que la inflación se disparara en la zona del euro.

La escala del gasto público estadounidense en respuesta a la pandemia, que alcanzó el 25.5% del PIB, supera significativamente los esfuerzos de Europa y Asia. (AFP/agnes Bun)

En general, la respuesta europea a la crisis económica exigía a las empresas que recibían ayudas públicas que mantuvieran a sus trabajadores en nómina. Mientras que los estadounidenses fueron despedidos, pero luego ayudados por el desempleo y los cheques de estímulo, a los europeos se les mantuvo en el trabajo. Eso les evitaba la incertidumbre del limbo del mercado laboral, pero a menudo les encerraba en empleos que no eran necesarios en el mundo post-pandémico.

Durante años, tras la crisis de 2008, el presidente Barack Obama -presionado por un Congreso republicano- aceptó la necesidad de reducir el gasto federal. Eso dejó a la Reserva Federal luchando sola contra la debilidad económica. La próxima vez, gracias a la experiencia de la pandemia, los ojos de la nación podrían dirigirse al Capitolio.

Una de las lecciones de la recuperación de la pandemia es el poder de la capacidad del gobierno para gravar y gastar, según los economistas. Las medidas del Congreso pueden afectar a la economía más rápidamente que el efecto retardado de un cambio en los costes de endeudamiento y son más seguras que los resultados de otras políticas menos convencionales de la Reserva Federal diseñadas para estimular el crecimiento.

“El Gobierno, a través de la política fiscal, puede influir realmente en la velocidad de recuperación de una recesión”, dijo el ex economista de la Reserva Federal Michael Strain, ahora en el American Enterprise Institute. “Ahora bien, hay un millón de advertencias al respecto”.

Iniciativas como las inversiones en infraestructura y el apoyo a la industria de semiconductores y a proyectos de energía limpia ya están teniendo un impacto positivo en la economía estadounidense. (REUTERS/Joshua Roberts)

Cada caída de la economía no requiere una intervención masiva del gobierno, y cualquier programa que se aplique debe estar bien diseñado y cuidadosamente vigilado. En el apuro por liberar la ayuda del coronavirus, por ejemplo, la Administración de Pequeñas Empresas desembolsó más de 200.000 millones de dólares en préstamos empresariales potencialmente fraudulentos y asistencia relacionada, según informó el año pasado el inspector general de la agencia. Esa cantidad es superior al presupuesto anual del Departamento de Transportes.

Algunos economistas ven algo más que la política gubernamental detrás de la recuperación estadounidense. Cuando la pandemia dejó sin trabajo a millones de estadounidenses casi de la noche a la mañana en la primavera de 2020, muchos respondieron lanzando nuevas empresas.

Esa tendencia se ha mantenido durante cuatro años. En diciembre, se presentaron 457.316 solicitudes de números de identificación fiscal ante el Servicio de Impuestos Internos, frente a las 314.337 de diciembre de 2019.

“Creo que estamos viendo algo sobre el espíritu estadounidense y el tipo de dinamismo económico que -por la razón que sea- no existe en otros países de altos ingresos en la medida en que existe aquí”, dijo Strain. “Una de las cosas más interesantes que están ocurriendo en la economía ahora mismo, y en los últimos años, es el gran auge del espíritu empresarial”.

