Las empresas que ofrecen desarrollo profesional continuo tienen más posibilidades de captar y mantener talentos jóvenes, según experta

Las nuevas generaciones observan la diversificación de experiencias como una manera de mantenerse relevantes en un mercado que evoluciona rápidamente. (Shutterstock)

Lector: Llevo unos 35 años ejerciendo la abogacía, y a mis compañeros y a mí nos está costando contratar y retener a abogados más jóvenes. Me han dicho que, en general, los empleados más jóvenes creen que:

Permanecer en la misma empresa más de unos pocos años es demasiado tiempo, porque puedes conseguir un aumento mayor cambiando de empresa.

Responder a los clientes o socios después de las 5 de la tarde o los fines de semana es opcional.

Trabajar en casa es tan bueno como hacerlo en persona.

Los empresarios no deben esperar que inviertan su tiempo en aprender su trabajo.

Si estas cosas son ciertas, ¿es realista que los directivos de la Generación X esperen que los millennials y los de la Generación Z adopten una actitud más receptiva y comprometida?

Karla: Los directivos pueden esperar lo que quieran, pero viendo que su empresa está luchando por contratar y retener nuevos talentos, no parece haber funcionado hasta ahora. Así que rompamos esta piñata de declaraciones generacionales reduccionistas y busquemos pistas sobre qué más podría funcionar.

La tendencia a cambiar de empresa como estrategia para lograr mejores salarios y oportunidades es creciente entre los abogados más jóvenes. (Freepik)

En primer lugar, hay que tener en cuenta el contexto en el que estos trabajadores están construyendo sus carreras. Para esta generación, el mundo parece más acelerado, más caótico y menos indulgente que cuando yo entré en el mercado laboral. Las reglas que aprendimos para progresar y ser un “trabajador ideal” pueden no coincidir con la realidad y las prioridades actuales. Esto no quiere decir que las afirmaciones que has oído sean inexactas, sino que reflejan valores que han evolucionado con los tiempos.

“Permanecer en la misma empresa más de unos pocos años es demasiado tiempo”

Valor: Movilidad profesional.

Es cierto que los mejores aumentos salariales suelen ir acompañados de un nuevo puesto o cargo; los licenciados en Derecho con una deuda enorme pueden cambiar de trabajo para maximizar sus ingresos. Pero otros pueden tener razones no económicas para no echar raíces en un solo empleador. El concepto de lealtad es difícil de vender para alguien que ha visto a sus padres y abuelos construir carreras en un solo empleador durante décadas, sólo para ser abandonados en un despido o empujados a la jubilación anticipada.

Gracias a los rápidos cambios tecnológicos y sociales, cada vez más gente espera tener varios empleadores y carreras profesionales a lo largo de su vida. Buscar diferentes oportunidades es una forma de asegurarse de que sus habilidades y conocimientos se mantienen al día. Asentarse significa quedarse atrás. Por último, es poco probable que los trabajadores motivados que tienen una gran demanda permanezcan en empleos que no ofrecen suficientes oportunidades, variedad y recompensa.

La expectativa de disponibilidad total fuera de horario laboral no es sostenible para la mentalidad de trabajo actual. (Archivo)

Sí, deben hacer el trabajo para el que han sido contratados, pero las empresas que pueden atraerlos con experiencias y oportunidades que van más allá de la descripción de su puesto tienen más posibilidades de retenerlos durante más tiempo.

“Responder a clientes o socios después de las 5 de la tarde o los fines de semana es opcional; trabajar desde casa es tan bueno como hacerlo en persona”

Valor: Equilibrio entre trabajo y vida personal.

La abogacía es famosa por exigir un número de horas facturables extenuante y por provocar un gran agotamiento entre sus profesionales. Tradicionalmente, la compensación ha sido una remuneración elevada, que incluye el salario y los beneficios, pero sigue habiendo un límite a la parte de la vida que la gente está dispuesta a ceder a su trabajo, especialmente los que se pasaron al trabajo a distancia durante la pandemia.

Una encuesta de Washington Post-Ipsos de 2023 reveló que el 55% de los trabajadores a distancia aceptarían un recorte salarial para seguir trabajando a distancia; Business Insider informó que algunos trabajadores a distancia aceptarían recortes salariales de hasta el 20%.

Como ya he dicho antes, no es que la gente se niegue a aparecer; simplemente quiere que su presencia sirva para algo. Si esperas que los empleados sean más receptivos y estén disponibles cuando se les pida, ayuda tener una justificación de por qué ese esfuerzo extra es importante.

las empresas que ofrecen desarrollo profesional continuo tienen más posibilidades de captar y mantener talentos jóvenes. (Getty Images)

Además, cuanto más estrictas sean las normas sobre horarios y ubicación, más probable será que los empleados necesiten flexibilidad en otros lugares. Si quieres que estén más disponibles por las tardes y los fines de semana, es justo que les concedas flexibilidad en torno a su horario laboral. Confiar a los empleados cierto control sobre su tiempo es una forma más eficaz de conseguir que se preparen y hagan horas extra cuando sea necesario.

“Los empresarios no deben esperar que los empleados jóvenes inviertan su tiempo en aprender su trabajo”.

Valor: Apoyo al desarrollo profesional.

Aunque algunos trabajadores de todas las generaciones se conforman con dormirse en los laureles, la mayoría agradece el reto de adquirir habilidades y conocimientos. Pero si están abrumados por los proyectos y las demandas de los clientes, la formación siempre quedará al final de la lista de tareas pendientes. Esperar que se dediquen a ello por su propia voluntad envía el mensaje de que el desarrollo es sólo para su beneficio, no una prioridad para el empleador.

Merece la pena preguntarse qué tipo de tiempo, espacio y oportunidades ofrece la empresa para el aprendizaje. ¿Pueden los empleados reservar un bloque de tiempo ininterrumpido para recibir formación obligatoria, o se espera de ellos que hagan una pausa para atender las llamadas de los clientes?

De manera informal, ¿tienen los empleados junior la oportunidad de aprender de la mano de un mentor? ¿Reciben una retroalimentación continua y constructiva? (Más “Buen primer borrador; me gustaría que lo desarrollaras y me dieras más X” y menos “Esto está mal; hazlo de nuevo”).

La retroalimentación constructiva y las oportunidades de aprendizaje son cruciales para motivar a los jóvenes empleados. (Freepik)

Soy consciente de que es difícil integrar estas prácticas en un entorno de servicio al cliente en el que hay mucho en juego y los plazos son muy ajustados. Pero la mejor manera de asegurarse de que hacen del aprendizaje una prioridad es demostrarles que usted lo valora. Aunque sólo sea por eso, te recomiendo dos principios a seguir cuando te des cuenta de que estás perdiendo la fe en las generaciones más jóvenes:

Cuestiona tus suposiciones . Si la primera respuesta a “¿Por qué?” que surge es “Porque tenía que hacerlo”, indaga más.

Olvídese de lo que le han contado sobre el grupo. Céntrate en lo que observas en los individuos. Citando a Ted Lasso: sé curioso, no juzgues.

