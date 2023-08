Detrás del auge de la Inteligencia Artificial hay un ejército de trabajadores en “fábricas de explotación digital”

Los cibercafés de Filipinas son ahora frecuentados por trabajadores que clasifican y etiquetan datos para modelos de inteligencia artificial (Fotografía para The Washington Post de Martin San Diego)

En una ciudad costera del sur de Filipinas, miles de jóvenes trabajadores se conectan cada día a Internet para apoyar el floreciente negocio de la inteligencia artificial.

En sucios cibercafés, en oficinas abarrotadas o en casa, anotan las masas de datos que las empresas estadounidenses necesitan para entrenar sus modelos de inteligencia artificial. Los trabajadores diferencian a los peatones de las palmeras en los videos que se utilizan para desarrollar los algoritmos de conducción automática; etiquetan imágenes para que la IA pueda generar representaciones de políticos y famosos; editan trozos de texto para garantizar que modelos lingüísticos como ChatGPT no produzcan galimatías.

En Filipinas, más de 2 millones de personas realizan este tipo de “trabajo colectivo”, según estimaciones oficiosas del gobierno, como parte del vasto submundo de la IA. Aunque a menudo se piensa en la IA como un aprendizaje automático sin seres humanos, en realidad la tecnología se basa en el trabajo intensivo de una mano de obra repartida por gran parte del Sur Global y a menudo sujeta a explotación.

Los modelos matemáticos en los que se basan las herramientas de IA se hacen más inteligentes analizando grandes conjuntos de datos, que deben ser exactos, precisos y legibles para ser útiles. Los datos de baja calidad producen una IA de baja calidad. Así que, clic a clic, un ejército de seres humanos en gran medida no regulado está transformando los datos en bruto en materia prima para la IA.

En Filipinas, uno de los mayores destinos del mundo para el trabajo digital subcontratado, antiguos empleados afirman que al menos 10.000 de estos trabajadores realizan esta labor en una plataforma llamada Remotasks, propiedad de la start-up de San Francisco Scale AI, valorada en 7.000 millones de dólares.

Según las entrevistas con los trabajadores, los mensajes internos de la empresa, los registros de pagos y los estados financieros, Scale AI ha pagado a los trabajadores tarifas extremadamente bajas, ha retrasado o retenido pagos de forma rutinaria y ha proporcionado pocos canales para que los trabajadores puedan recurrir. Grupos de derechos humanos e investigadores laborales afirman que Scale AI es una de las empresas estadounidenses que no han respetado las normas laborales básicas para sus trabajadores en el extranjero.

En la isla de Mindanao, la ciudad costera de Cagayán de Oro se ha convertido en un centro de anotación de datos utilizados para la IA (Fotografía para The Washington Post de Martin San Diego)

De los 36 trabajadores autónomos actuales y antiguos entrevistados, todos menos dos afirmaron haber visto retrasados, reducidos o cancelados los pagos de la plataforma tras completar las tareas. Los trabajadores, conocidos como “taskers”, dijeron que a menudo ganan muy por debajo del salario mínimo -que en Filipinas oscila entre 6 y 10 dólares al día, dependiendo de la región-, aunque a veces ganan más que el mínimo.

Scale AI, que realiza trabajos para empresas como Meta, Microsoft y empresas de IA generativa como Open AI, creadora de ChatGPT, dice en su sitio web que está “orgullosa de pagar tarifas con un salario digno”. En un comunicado, Anna Franko, portavoz de Scale AI, dijo que el sistema de pago en Remotasks “mejora continuamente” basándose en los comentarios de los trabajadores y que “los retrasos o interrupciones en los pagos son extremadamente raros.”

Pero en una plataforma de mensajería interna de Remotasks, a la que The Washington Post tuvo acceso en julio, los avisos de retrasos o falta de pagos por parte de los supervisores eran habituales. En algunos proyectos, hubo varios avisos en un solo mes. A veces, los supervisores decían a los trabajadores que los pagos se retenían porque el trabajo era inexacto o estaba retrasado. Otras veces, los supervisores no daban ninguna explicación. Según los trabajadores, los intentos de localizar los pagos perdidos no solían conducir a ninguna parte o, peor aún, a la desactivación de sus cuentas.

Los trabajadores de Remotasks afirman que los pagos, que deben recibirse una vez terminado el trabajo, a veces se retienen o retrasan sin explicación (Foto para The Washington Post de Martin San Diego)

Charisse, de 23 años, dijo que dedicó cuatro horas a una tarea con la que debía ganar 2 dólares, y Remotasks le pagó 30 céntimos.

Jackie, de 26 años, dijo que trabajó tres días en un proyecto con el que pensaba ganar 50 dólares, y recibió 12.

Benz, de 36 años, dijo que había acumulado más de 150 dólares en pagos cuando de repente fue expulsado de la plataforma. Nunca recibió el dinero, dijo.

Paul, de 25 años, dice que ha perdido la cuenta de cuánto dinero le deben en tres años de trabajo en Remotasks. Como otros autónomos actuales de Remotasks, Paul habló con la condición de que sólo se publicara su nombre de pila para evitar ser expulsado de la plataforma. Empezó a “taskear” a tiempo completo en 2020, tras graduarse en la universidad. Una vez le entusiasmó ayudar a construir IA, dijo, pero en estos días, sobre todo se siente avergonzado por lo poco que gana.

“Sé que el presupuesto para todo esto es grande”, dice Paul mientras se mira las manos en una cafetería de Cagayan de Oro. “Nada de eso nos llega a nosotros”.

Recibir avisos internos de retrasos o discrepancias en los pagos es rutinario para quienes trabajan en la plataforma Remotasks (Fotografía para The Washington Post de Martin San Diego)

Gran parte del debate ético y normativo sobre la inteligencia artificial se ha centrado hasta ahora en su propensión a la parcialidad y su potencial para volverse deshonesta o ser objeto de abusos, como la desinformación. Pero las empresas que producen tecnología de IA también están trazando una nueva frontera en la explotación laboral, afirman los investigadores.

Al reclutar a personas del Sur Global como contratistas autónomos, las plataformas de microtareas como Remotasks eluden la normativa laboral -como un salario mínimo y un contrato justo- en favor de términos y condiciones que establecen de forma independiente, dijo Cheryll Soriano, profesora de la Universidad De La Salle de Manila que estudia el trabajo digital en Filipinas. “A lo que se reduce”, dijo, “es a una ausencia total de normas”.

Dominic Ligot, un filipino especialista en ética de la IA, llamó a estos nuevos lugares de trabajo “fábricas de explotación digital”.

Ante los hallazgos de The Post sobre Remotasks, los funcionarios del Gobierno filipino se declararon alarmados, pero admitieron que no estaban seguros de cómo regular la plataforma. El Departamento de Tecnologías de la Información y la Comunicación, que regula el sector tecnológico, dijo desconocer cuánto ganan los trabajadores en las plataformas de microtareas. La anotación de datos es un “sector informal”, dijo el jefe del departamento, Ivan John Uy. “No existen mecanismos reguladores de protección”.

Un tasker llamado Al ha alquilado espacio para los trabajadores de Remotasks en su cibercafé de Cagayán de Oro. También introduce datos para la empresa y se ha frustrado con sus problemas de pago (Foto para The Washington Post de Martin San Diego)

Puestos de avanzada en el extranjero

Fundada en 2016 por jóvenes universitarios y respaldada por unos 600 millones de dólares en capital riesgo, Scale AI se ha erigido en paladín de los esfuerzos estadounidenses en la carrera por la supremacía de la IA. Además de trabajar con grandes empresas tecnológicas, Scale AI ha recibido cientos de millones de dólares para etiquetar datos para el Departamento de Defensa de Estados Unidos. Para trabajar con conjuntos de datos tan sensibles y especializados, la empresa ha empezado a buscar más contratistas en Estados Unidos, aunque la gran mayoría de la plantilla sigue estando en Asia, África y Latinoamérica.

Remotasks afirma en su sitio web que cuenta con más de 240.000 trabajadores. Pero en una entrevista con CNN en junio, Alexandr Wang, director ejecutivo de Scale AI, de 26 años, se negó a confirmar cuántas personas etiquetan datos para su empresa, limitándose a decir que cree en la IA que “permite la experiencia colectiva de tantas personas como sea posible”.

Las personas en Filipinas comenzaron a trabajar para Remotasks ya en 2017. En 2019, la empresa constituyó una entidad legal en el país llamada Smart Ecosystem Philippines Inc. (SEPI), según los documentos de registro comercial. Un año después, cuando la pandemia envió a montones de trabajadores a casa, Remotasks explotó en popularidad.

En la Universidad Xavier de Cagayán de Oro, las solicitudes para las ferias de empleo han caído en picado, ya que los estudiantes se han pasado al trabajo a distancia (Foto para The Washington Post de Martin San Diego)

En la región meridional de Mindanao, donde décadas de agitación política han dejado escasas oportunidades económicas, los jóvenes se reunían en cibercafés para trabajar en la plataforma o eran reclutados por SEPI para trabajar en oficinas abarrotadas alquiladas a empresas locales.

En Cagayan de Oro, en la costa septentrional de Mindanao, la SEPI ha reclutado autónomos para trabajar en al menos siete locales. Entre ellos, una habitación encima de una tienda de equipos informáticos, un estrecho edificio de cinco plantas donde trabajaban por turnos unos 900 operarios y el local de la esquina de un centro comercial, todavía adornado en julio con pancartas que anunciaban un “campo de entrenamiento oficial” para Remotasks. En 2021, según los estados financieros, SEPI pagó más de 2 millones de dólares en alquileres en Filipinas.

Franko, la portavoz de Scale AI, dijo que la compañía creó SEPI para operar Remotasks en Filipinas, pero se negó a proporcionar más detalles sobre las operaciones de SEPI.

Cagayán de Oro alberga al menos siete sedes de la filial de Remotasks Smart Ecosystem Philippines Inc (Fotografía para The Washington Post de Martin San Diego)

Inicialmente, dijeron los encargados de las tareas, podrían ganar hasta 200 dólares en una semana. Pero en 2021, cuando Remotasks se expandió a India y Venezuela, los salarios cayeron en picado, según los trabajadores y las capturas de pantalla de los proyectos asignados. Los autónomos filipinos pasaron de ganar 10 dólares por tarea en algunos proyectos a menos de 1 céntimo, según un antiguo empleado de la SEPI que habló con la condición de ser identificado por su apodo, Doy, para evitar represalias por parte de la empresa.

Al subastar el trabajo en todo el mundo, Remotasks ha creado una “carrera a la baja” por los salarios, dijo el propietario de una empresa de subcontratación que ha trabajado con la SEPI. “Es una competencia feroz”, afirmó el propietario, que habló bajo condición de anonimato para proteger sus intereses comerciales.

Las instalaciones de Smart Ecosystem Philippines Inc. en Cagayán de Oro han incluido una habitación sobre una tienda de equipos informáticos y un estrecho edificio de cinco plantas (Foto para The Washington Post de Martin San Diego)

Plantear quejas

Cuando los trabajadores autónomos completan un proyecto, éste pasa por varios niveles de revisión antes de ser evaluado por equipos en Estados Unidos, explican los responsables. Si el trabajo se aprueba, se supone que los pagos se abonan a los trabajadores a través de plataformas como PayPal. Sin embargo, a veces los pagos se retienen sin explicación alguna. Y si se rechaza el trabajo, se puede pedir a los autónomos que rehagan las tareas, darles una “compensación” tan baja como el 2% del pago original o no pagarles nada.

“Si te quejas y levantas un poco la voz, te desactivan”, dice Joseph, un tasker de Cagayan de Oro. En 2020, dijo, se enfrentó a su supervisor de proyecto por el número de tareas que había completado sin recibir el pago y al día siguiente le bloquearon la cuenta.

Doy, que hasta hace poco trabajaba como uno de los cientos de asalariados de la SEPI, dijo que él y otros empleados habían planteado durante años las quejas de los encargados a los directivos de la empresa y a los ejecutivos de Remotasks. A veces, los ejecutivos de Remotasks daban instrucciones a los empleados de la SEPI para que dijeran a los autónomos que la empresa estaba trabajando en la resolución de los problemas de pago, aunque nunca lo hiciera, dijo Doy. Otras veces, los ejecutivos decían a los empleados de SEPI que dirigieran a los autónomos al centro de ayuda de Remotasks, aunque era bien sabido, dijo, que “presentar un ticket” no llevaba a ninguna parte.

Franko dijo que la empresa ofrece “múltiples canales para preguntas y apoyo”, incluyendo especialistas capacitados que revisan y responden a las disputas de pago.

Unos lugareños juegan en un cibercafé de Cagayán de Oro. Durante la pandemia, decenas de personas alquilaron asientos aquí para clasificar y etiquetar datos para Remotasks (Foto para The Washington Post de Martin San Diego)

“No tenemos elección”

El año pasado, el Oxford Internet Institute, que califica las plataformas de trabajo digital en función de las normas laborales, destacó a Scale AI por “ofuscar” su proceso laboral. En su evaluación de este año, el instituto, que forma parte de la Universidad de Oxford, otorgó a Remotasks una puntuación de 1 sobre 10, suspendiendo a la empresa en métricas clave como su capacidad para pagar íntegramente a los trabajadores.

Jonas Valente, investigador de Oxford, afirma que Scale AI se beneficia ofreciendo a sus clientes datos de alta calidad y relegando gran parte de la responsabilidad y el coste del control de calidad a cada uno de los trabajadores. En sus términos y condiciones, Remotasks afirma que “se reserva el derecho” a retener el pago, retirar a los autónomos de los proyectos o desactivar sus cuentas por trabajos considerados inexactos. Este conjunto de normas “no especificadas”, según Valente, permite a la empresa decidir si quiere pagarles por un trabajo, y cuándo, incluso después de haberlo realizado.

Franko dijo que la empresa estaba “decepcionada” por el informe de Oxford. “En Scale, la anotación de datos siempre se ha diseñado como un trabajo flexible y basado en gigas”, dijo. “Estamos orgullosos de las oportunidades de trabajo que se ofrecen en Remotasks”.

Los grupos sindicales de Filipinas culpan al Gobierno de no regular plataformas como Remotasks. Pero los funcionarios dicen que les preocupa ahogar una industria tan nueva. Estudios de empresas de pago en línea y de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) muestran que el trabajo autónomo en línea crece más deprisa en Filipinas que en casi ningún otro sitio.

A escala mundial, se espera que el sector de la recopilación y anotación de datos alcance los 17.100 millones de dólares en 2030, según Grand View Research, una empresa de previsión del mercado. Según un estudio de la OIT de 2021, la inmensa mayoría del trabajo autónomo en línea en el mundo lo realizan trabajadores del Sur Global, casi la mitad en India y Filipinas solamente.

Monchito Ibrahim, ex subsecretario del Departamento de Tecnologías de la Información y la Comunicación de Filipinas, afirmó que las microtareas “no pueden ser nuestro futuro”.

Para los jóvenes de lugares como Mindanao que luchan por encontrar trabajo, hay pocas alternativas. La IA a escala puede explotar a los trabajadores filipinos, dijo Philip Alchie Elemento, de 37 años, ex tasker, “porque saben que no tenemos elección”.

En julio, Paul, el tasker de Cagayan de Oro, dijo que había tomado la decisión de dejar Remotasks. Estaba harto de que no le pagaran y angustiado por la cantidad que estaba sacando de sus ahorros. “Sé que merezco algo mucho mejor”, dice Paul.

Un mes después, seguía en Remotasks. Quería irse, dice Paul. Pero no sabía adónde ir.

