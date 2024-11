Les robaron todas sus pertenencias de un tren en Europa y su video generó millones de comentarios: ”El primer mundo”

Darío Orsi y Sol Gaschetto, comediante y actriz argentinos, viven un drama en Europa (TikTok: @darioorsi)

Darío Orsi y Sol Gaschetto, conocidos comediante y actriz argentinos, vivieron un verdadero drama mientras realizaban una gira por Europa. La pareja compartió en su cuenta de TikTok @darioorsi la experiencia del robo que sufrió en pleno trayecto entre Ámsterdam y Frankfurt. Su video alcanzó 2 millones de reproducciones y más de 128 mil “me gusta”.

Todo comenzó cuando, tras haber viajado por varias ciudades europeas, se dieron cuenta de que habían perdido sus mochilas. En ellas llevaban no solo sus pertenencias personales, sino también material de trabajo importante.

Sol Gaschetto, quien además de actriz trabaja como productora en esta gira, relató a través de un video en Instagram que se habían llevado sus mochilas mientras viajaban en tren, sin que ellos se dieran cuenta. Aunque no está claro si el robo ocurrió mientras descansaban o debido al constante movimiento de pasajeros, el hecho fue un golpe inesperado para la pareja.

El impacto del robo en su trabajo y emociones

La pérdida no solo fue personal, sino también profesional. En sus mochilas, que desaparecieron sin dejar rastro, llevaban computadoras, cámaras, cargadores, discos rígidos con material profesional, incluyendo grabaciones de los shows de Darío Orsi y otros documentos relacionados con su trabajo. Sol Gaschetto describió la pérdida como un golpe a “todo su trabajo de hace años”, mencionando que el contenido de los discos rígidos representaba una década de esfuerzo profesional.

La pareja sufre un robo entre Ámsterdam y Frankfurt, que documentan en TikTok (TikTok: @darioorsi)

En medio de su enojo, Darío Orsi, fiel a su estilo humorístico, intentó darle un giro a la situación, restándole gravedad al asunto mediante una broma. En su video, tras reflexionar sobre la situación, Orsi concluyó: “Mi amor por vos no me lo pueden robar. Eso es lo más importante. Y eso no lo van a poder tener nunca, nadie”.

La actriz, no obstante, le replicó, preguntando si harían las cuentas de lo que realmente les habían robado, a lo que él respondió con otra broma: “No, ¿para qué? Hagamos la cuenta de lo que vale un amor tan lindo como el nuestro”, provocando las risas de ambos.

Influencers y contenido viral

Darío Orsi y Sol Gaschetto no solo son conocidos por su trabajo en la comedia y la actuación, sino también por su activa presencia en las redes sociales. Su relación, sus trabajos y hasta sus momentos más cotidianos han sido compartidos con sus seguidores, quienes disfrutan tanto de su contenido humorístico como de las muestras de su vida personal.