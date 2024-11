Se sentó junto a su amigo en el colectivo sin que lo notara y lo grabó para ver su reacción

El video se volvió viral en las redes sociales con millones de reproducciones (TikTok: @nahirjrossi)

El poder de TikTok para convertir momentos simples en virales ha vuelto a demostrarse, y esta vez el fenómeno llegó de la mano de una divertida escena protagonizada por la usuaria argentina @nahirjrossi. Su video, que ya ha alcanzado más de 17 millones de reproducciones y alrededor de dos millones de “me gusta”, muestra la broma que le hizo a su amigo al sentarse a su lado en el colectivo sin que este se percatara. La reacción del joven se viralizó en la plataforma.

Todo comenzó con un plan simple pero eficaz: Nahir decidió grabar la reacción de su amigo al sentarse a su lado sin avisarle, como si se tratara de una desconocida. En el video se puede ver cómo ella lo graba durante varias cuadras.

La joven cambia el ángulo de su cámara, dirigiéndola hacia la cara de su amigo, quien en ese momento la mira con evidente incomodidad y desconfianza. Y no es para menos, ya que, de repente, se da cuenta de que una “extraña” lo está grabando en pleno viaje.

En el instante clave, la sorpresa se transforma en incredulidad: cuando el joven mira a su “acosadora”, de pronto se percata de que se trata de su amiga. La mezcla de alivio y confusión en su rostro resulta tan natural que se ha convertido en uno de los puntos altos del video. “Le vuelve el alma al cuerpo al darse cuenta de que no es una loca, sino su amiga loca la que lo filmaba”, escribió Nahir en la publicación.

Después de reponerse del shock inicial, el amigo no pudo evitar preguntar: “¿Por qué no dijiste nada?”. La respuesta de Nahir fue sincera y divertida: “No sabés lo que me aguanté la risa”. Este momento cómplice entre amigos, que concluye con un abrazo, ha sido aplaudido por millones de usuarios.

La autenticidad del momento, junto con la reacción inesperada del joven, ha generado empatía entre los usuarios, quienes publicaron sus reacciones en la sección de comentarios de la publicación. “Hizo la misma mirada que hace mi perrito cuando me pongo a grabarle”, “La mirada de las mil desconocidas”, “Estaba paralizado con mucho miedo” y “Cómo le decimos que la evitaba”, son algunos de los mensajes.