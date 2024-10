Mostró cómo su perro ocupó el armario sin permitirle tomar la ropa para salir de casa y se hizo viral

El perro de Andy activa su "modo gremlin", defendiendo su nuevo territorio entre gruñidos y ladridos (@andymcdougall)

Un tierno pero testarudo pomerania llamado “Vidu” se convirtió en la estrella de TikTok al protagonizar una situación que dejó a su dueño, el creador de contenido argentino Andy Mc Dougall, sin palabras y al borde de la desesperación. El video, que ya suma más de 530 mil reproducciones y 47 mil likes, muestra cómo el perro decide apropiarse del armario, negándose rotundamente a que el hombre tome sus abrigos.

Andy, que lleva años viviendo en Madrid, es conocido en TikTok por compartir las ocurrencias de su mascota, que incluyen desde meterse en bolsas, mostrarse apegado a su dueño y hasta dormir de manera adorable. Pero esta vez, el simpático perro fue más allá: no solo se acomodó en el rincón donde se guardan los abrigos, sino que activó lo que su padre describe como “modo pirañita/gremlin”, cuando intentó recuperar su ropa.

En el video, el argentino comenta con humor: “Me pregunto en qué momento me pareció una buena idea sacar las zapatillas que tenía ahí para que pueda entrar Vidu y agarrar los abrigos que tengo ahí”. Lo que parecía una tarea fácil, rápidamente se convirtió en un gran desafío porque cada intento de tomar el abrigo terminaba con Vidu gruñiendo y ladrando para defender lo que parecía ser su nuevo territorio.

Un plan fallido

La solución que Andy ideó fue bastante creativa: diseñó un camino de fetas de pavo para atraer al perro fuera del armario. Aunque el plan empezó bien, con Vidu alejándose para comer las fetas, todo se arruinó cuando, después de la última feta, el pequeño rebelde corrió de vuelta al armario y retomó su posición entre los abrigos. Ante la escena, Andy no pudo evitar preguntarse en voz alta: “¿Cómo te saco de acá? No, no te voy a hacer nada”.

A pesar de las caricias y los intentos de tranquilizar a su perro, Vidu no cedía terreno, e incluso intensificaba sus gruñidos y ladridos cuando el creador de contenido se acercaba. El video finaliza con el pomerania cómodamente instalado en lo que ahora parece ser su “cuevita”, mientras Andy acepta su derrota con cariño.

La gente a favor de Vidu

La comunidad de TikTok reaccionó con risas y se mostró del lado del can: “sigo sin entender por qué querés tocar sus cosas”, comentó un usuario, mientras otro añadía: “Tengo un pomerania igualito de enojón”. Algunos incluso ofrecieron consejos sobre el comportamiento del perro: “Si le acaricias la cara estando enojado, reafirmas ese enojo”. Otros, bromearon con la difícil tarea a la que se enfrentó el dueño de Vidu: “Más estrategia que el profesor de La Casa de Papel tenés que tener para sacar un saco de ahí”.