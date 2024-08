Una joven visitó Tailandia y quedó sorprendida por la generosidad de los habitantes de ese país

“En otro país no le daría mi dinero a nadie, porque sabría que no volvería”, dijo la joven luego de darle el dinero al delivery (@soyluciamuzo)

La confianza de una joven española en la honestidad de los habitantes de Tailandia generó un video viral que sorprendió a los usuarios de TikTok. Una influencer española, compartió una anécdota en las redes sociales que destacó los valores tradicionales de hospitalidad y honestidad profundamente arraigados en el país del sudeste asiático. Su video acumula más de 790.000 reproducciones, demostrando el interés y la sorpresa que su experiencia generó en la audiencia.

Todo comenzó cuando Lucía Muzo realizó un pedido de comida a domicilio y se encontró con un problema común: solo tenía un billete de 1.000 bahts (unos 25 euros), una cantidad considerable en Tailandia, y el repartidor no tenía cambio. Es entonces cuando el delivery tomó una decisión que desafía las expectativas en otras partes del mundo. En lugar de anular la entrega o esperar a que Muzo buscara cambio, decidió llevarse el billete para cambiarlo y regresar con el cambio y la comida. Esta muestra de confianza llevó a Lucía a entregar el dinero al repartidor, una acción que, según aclaró, probablemente no realizaría en otro país.

Cumpliendo con su promesa, el repartidor regresó rápidamente con el cambio y la comida, confirmando la sinceridad y el espíritu comunitario de los tailandeses. La joven expresó su admiración por esta cultura en su video: “En otro país no le daría mi dinero a nadie, porque sabría que no volvería”. Y agregó con entusiasmo: “A las personas les das dinero y les juro que vuelven”. Sus declaraciones resonaron en las redes con usuarios que ven en su testimonio un reflejo de la confianza que puede existir en las interacciones cotidianas cuando los valores colectivos son fuertes.

Esta historia no solo resalta un suceso específico, sino que también amplifica una mirada apreciativa hacia la cultura tailandesa. Lucía Muzo concluyó su relato con una frase sentida: “Amo Tailandia y su gente”, encapsulando su enorme respeto y gratitud por la calidez que experimenta en su vida diaria en ese lugar.

El contenido de Lucía no solo pone de relieve un hecho aislado, sino que ilustra una perspectiva que muchas veces se pierde en contextos plagados de desconfianza. Este enfoque destaca la importancia de los pequeños actos de bondad y honestidad que construyen y refuerzan el tejido social, recordando que aún existen lugares donde estos valores son cotidianos y visibles en las interacciones entre sus habitantes.

“25 € y no darle propina... sin palabras; te estás describiendo a ti no a Tailandia”, “En España lo he hecho miles de veces y vuelven siempre”, “En Marruecos lo mismo, aunque lo miran muchos con mala imagen”, “El mejor país del mundo”, “Así es, yo dejo las llaves en la moto por si necesitan moverla o por si molesta. Es otro nivel”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios.