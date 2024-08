Una joven reveló cuáles son los detalles que hay que tener en cuenta a la hora de salir con un chico chino

Kay comienza su explicación destacando que los chicos chinos suelen tener una actitud muy generosa en sus relaciones (@chatwithkay)

Una joven creadora de contenido, conocida por su cuenta en TikTok, desató un gran interés con un video en el que ofrece consejos prácticos sobre las particularidades de salir con un chino. Con más de 3,2 millones de visualizaciones y 350.000 “me gusta”, el video se hizo viral, despertando curiosidad y debate en diversas plataformas digitales.

Desde Londres, Kay comenzó su explicación destacando que los chicos chinos suelen tener una actitud muy generosa en sus relaciones. “Lo primero es que te lo van a pagar todo. Todas las comidas, ropa... te va a comprar incluso un coche o una casa”, aseguró en su video. Según ella, esta generosidad no se limita únicamente al noviazgo, sino que se extiende a las amistades. “Y es que los amigos hombres también van a pagar por ti. Es algo cultural y no esperan nada a cambio”, añadió.

Kay, de origen chino, mencionó una particularidad que puede ser sorprendente para muchas mujeres occidentales: una vez casados, es común que la mujer tome el control de las finanzas del hogar. “Muchas veces cuando ya están casados la mujer toma el control de lo que gana el hombre”, explicó, subrayando que este comportamiento es una norma cultural profundamente arraigada.

Además, destacó que los hombres chinos suelen buscar relaciones serias y duraderas. “No están para tonterías, están buscando casarse. Por lo general si estás saliendo con uno durante uno o dos años se van a casar”, concluyó la tiktoker.

El impacto del video de Kay no solo se refleja en el número de visualizaciones, sino también en la intensa interacción de los usuarios, con más de 5.000 comentarios. Esta respuesta muestra que el tema generó una amplia resonancia, no sólo por la curiosidad acerca de las diferencias culturales, sino también por las expectativas y normas que rigen las relaciones en diferentes contextos.

Una tiktoker destacó peculiaridades de las relaciones con hombres chinos

Esta descripción ofrecida por Kay se suma a las múltiples voces en TikTok y otras redes sociales que intentan desentrañar y explicar las diversas facetas de las dinámicas interculturales en las relaciones sentimentales. Cada cultura tiene sus propias maneras de abordar el amor, las finanzas y los roles dentro de una pareja, lo cual se convierte en un terreno fértil para el debate y el intercambio de experiencias a nivel global.

“Llevo casi 3 años de relación con mi novio chino y confirmo”, “No todos los chinos son así, el mío me hacia pagar todo a mi, y me pedía regalos caros”, “Se busca chino disponible y que se enamore de mí”, “¿Dónde está mi chino?”, “El del bazar no me perdona ni un céntimo y dices que me va a pagar todo”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios en la red social.