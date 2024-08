Le dijo a su hermana que no podría asistir a su casamiento y le dio una sorpresa que la dejó sin palabras

Así sorprendió el soldado a su hermana en el día de su casamiento (TikTok: @india.callahan)

India Dawn Jones había aceptado con resignación que su hermano, Christian Jones, no podría asistir a su boda en junio debido a su servicio militar en Irak. Sin embargo, la realidad tomaría un giro inesperado y emotivo durante el casamiento.

“¡¡¡Literalmente la mejor sorpresa de mi vida!!! Mi hermano menor estuvo presente en mi boda y también pude casarme con el amor de mi vida el 1 de junio de 2024”, escribió la mujer al compartir el video en su cuenta personal de TikTok.

La mujer había asumido que, tras ocho meses de servicio en Irak, Christian tendría que perderse la boda, al igual que se había perdido la de su hermana en octubre del año pasado. Así, durante la cena de ensayo, ella lloró al ver un mensaje de video grabado por él, donde explicaba la razón por la que no llevaba su equipo militar completo.

El emotivo video de la sorpresa se vuelve viral con más de 220.000 likes en TikTok (Captura de video / TikTok: @india.callahan)

En el video, Christian sorprendía a su hermana y le decía: “Estoy saliendo en un par de horas para ir a Kuwait, y desde allí saldré para llegar a casa a tiempo para la boda”. La reacción y emoción fueron inmediatas, con su hermana mayor estallando en lágrimas y su familia igualmente conmocionada con la noticia.

La novia compartió la sorpresa en TikTok, donde el video obtuvo más de 220.000 likes. La revelación de Christian se muestra alrededor de los 30 segundos del video, seguido de más de un minuto de reacciones emocionales de los familiares.

“POV: Cuando tu hermano menor que estaba desplegado te sorprendió en la cena de ensayo el día antes de tu boda”, escribió en el video la mujer, completamente emocionada y contenta por la tierna sorpresa.

Al día siguiente de la sorpresa, la familia disfrutó del regreso de Christian en la boda. En momentos compartidos con la revista estadounidense People, India contó: “Pensé que estaba soñando... No podía creer que pudiera abrazarlo y tocarlo”.

“¡¡¡Literalmente la mejor sorpresa de mi vida!!!”, escribió la hermana en TikTok (Captura de video / TikTok: @india.callahan)

Su emotiva presencia añadió un toque especial a las festividades para la mujer y su pareja. El soldado incluso acompañó a la madre hasta el altar y luego sorprendió a la novia con un baile especial. Además, durante la ceremonia, la esposa pudo entregar a su hermano una nota significativa titulada “A mi hermano en el día de mi boda”.

Algunos miembros de la familia sabían de antemano de la sorpresa. El resto de los invitados se encontraba tan sorprendido como la novia, lo que se reflejó en las distintas reacciones captadas en video. La madre bromeó ante las cámaras, en medio de las intensas emociones que se vivían: “Tengo paramédicos listos, no se preocupen”.

La mujer expresó su profunda gratitud y emoción por la inesperada aparición de su hermano y aseguró a People: “Siempre hemos estado muy unidos porque siempre he querido protegerlo”. Además, agregó: “Lo más duro fue pensar que mi hermano pequeño estaba allí sirviendo a su país, y no podría estar más orgullosa de él”.

La novia entregó a su hermano una nota significativa durante la ceremonia (Captura de video / TikTok: @india.callahan)

La repercusión

Además de los likes y las reproducciones, los comentarios también se vieron plagados de gente que estaba tan emocionada como la mujer que se casó.

“La forma en que lloro por completos desconocidos es una locura”, “Cuando ella gritó que él estaba en casa me volví loco”, “Me volví loca cuando la chica de rosa se dio vuelta y gritó. Se nota lo mucho que esto significó para todos”, “¡Me encanta esto! Mi hermano también estuvo en el ejército y me sorprendió mientras me preparaba esa mañana. ¡La mejor sorpresa de todas!”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios de la plataforma.