Se instaló en el hotel con peores reseñas de Nueva York y grabó un video para TikTok: “Es una cárcel”

El joven español compartió su experiencia en un hotel de Nueva York, conocido por sus malas valoraciones en Google (@nachobarrueco_)

Un joven español creador de contenido realizó un video en TikTok en el que muestra su experiencia en el considerado peor hotel de Nueva York, conocido por su baja puntuación y pésimas valoraciones en Google. Con más de 600.000 reproducciones en menos de 24 horas, el clip generó una conversación entre los usuarios de la plataforma acerca de la calidad de los alojamientos y las aventuras inusuales.

Nacho Barrueco , quien cobró notoriedad en TikTok por compartir su vida en Irlanda, decidió aventurarse en Estados Unidos y alojarse en este hotel para documentar su peculiar experiencia. En el inicio del video, Barrueco expuso algunos de los comentarios negativos de los huéspedes, entre los cuales uno lo describe como “posiblemente el peor hotel del mundo”.

Al recibir las llaves y entrar al edificio, Nacho mostró la considerable diferencia en comparación con otros hoteles que había visitado. Al ingresar a su habitación, declaró: “Es una cárcel”, enfatizando las diminutas dimensiones del espacio. La falta de higiene se hizo evidente con el hallazgo de suciedad acumulada.

En su recorrido por la habitación, Barrueco señaló el considerable desgaste de la ducha y la pileta de lavar las manos, acompañados por una notable presencia de humedad y moho. Asimismo, el colchón no parecía mejorar la situación, presentando un aspecto deteriorado. Sin embargo, encontró positivo que el hotel ofreciera WiFi y proporcionara utensilios de higiene dental.

A pesar de las circunstancias desfavorables, Barrueco decidió dejar una reseña positiva después de una noche de fiesta y un complicado amanecer. “Ha merecido la pena. Es el lugar más obrero donde he dormido en mi vida”, concluyó en el video, generando una mezcla de asombro y entretenimiento entre sus espectadores.

Un joven mostró las instalaciones del hotel y las impactantes imágenes generaron todo tipo de reacciones en las redes sociales

Este episodio refleja una tendencia creciente entre los creadores de contenido en redes sociales de explorar situaciones extremas y poco convencionales para llamar la atención del público. La narrativa de Barrueco en TikTok no solo generó gran interés, sino que también abrió un debate sobre las expectativas y realidades del hospedaje en grandes ciudades como Nueva York.

“Es mejor dormir en un parque”, “Yo me envuelvo en film”, “Pero ¿cómo te quedas ahí? Madre mía, me muero”, “Tampoco es para tanto, yo creo que derribando el edificio y levantando uno nuevo se cambiaría un poco la imagen del hotel....”, “Madre mía, no sé cómo has tenido valor de dormir ahí. Yo no podría… sólo de ver el video ya me estaba picando todo”, fueron algunos de los mensajes em TikTok.