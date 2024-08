La insólita respuesta de la propietaria de un departamento en alquiler cuando le solicitaron fotos del lugar

En menos de 24 horas, el video logró acumular más de 630 mil reproducciones, generando una avalancha de comentarios y reacciones (@moralafarga7)

Un video compartido por una joven de 20 años llamada Mora en su cuenta de TikTok generó un sorprendente revuelo en las redes sociales. En el video, la chica muestra la fascinante interacción que mantuvo con la dueña de un monoambiente en Tigre, luego de que le solicitara fotos del inmueble como parte del proceso de consulta para independizarse. En menos de 24 horas, el video logró acumular más de 630 mil reproducciones, generando una avalancha de comentarios y reacciones.

El intercambio comienza con un mensaje de Mora preguntando: “¡Hola! ¿Cómo estás? Vi la publicación de alquiler en Rincón. Me pasó mi hermana, tu contacto. ¿Me pasarías imágenes? Y ¿dónde sería la ubicación? Gracias”. Sin embargo, la respuesta de la propietaria del departamento no fue la esperada. Le respondió a través de un audio de 1 minuto y 11 segundos expresando su negativa: “No. Imágenes, ya lo primero que vi empezamos mal. No paso ni fotos, ni videos, ni imágenes”.

La propietaria continuó explicando de forma tajante: “La persona que realmente está buscando un alquiler va a ver porque esto no es una calza, unas zapatillas que se ve por internet por una foto. No. Esto es una propiedad”. Además, ella argumentó que tomar fotos o videos no reflejaba adecuadamente la realidad del inmueble y parecía más una pérdida de tiempo para ella.

Resaltó también su experiencia en el negocio: “Yo me canso de sacar fotos y no se ve cómo es. En las fotos sale peor, o mejor o no se ve bien cómo es. Entonces, todos los que me alquilan a mí, hace 15 años que alquilo casas, siempre vinieron a ver. Nunca me pidieron una foto porque de verdad está interesado en el lugar y necesita alquilar. ¿Entendés?”.

Antes de finalizar su mensaje, la mujer expresó una queja acerca de aquellos que piden fotos sin una intención genuina de alquilar: “La gente que pide fotos por WhatsApp de la propiedad, lo que realmente está haciendo es un tour turístico y no buscando alquiler. No estamos para perder tiempo. El que quiere alquilar, va, ve la casa y punto. ¿Dale? Te mando un beso, ojalá que tengas suerte.”

Sorprendida por la respuesta, Mora aún intentó obtener más información pidiéndole la ubicación del departamento para evaluar si estaba en una zona cómoda para ella. Sin embargo, descubrió que había sido bloqueada por la propietaria, lo que puso fin a cualquier posibilidad de continuar con las consultas.

El video rápidamente se volvió viral, acumulando no sólo visualizaciones, sino también más de 47.000 “me gusta” y miles de comentarios, en su mayoría en apoyo a la joven. Muchos expresaron alivio de que no consiguiera alquilar el departamento, preocupados por la actitud de la propietaria. “Lo mejor fue que después de decirme suerte, me bloqueó”, comentó Mora riendo en uno de sus comentarios, resaltando la ironía de la situación.

“Pasá el dato de quién es así todos les pedimos fotos”, “Si así empieza imaginate alquilándole, no gracias”, “Buenísimo, te mostró la red flag en 5 minutos”, “Tiene razón. pero se podía decir de manera más amable”, “Disculpame, pero yo miro fotos primero porque si ni en fotos me gusta no gasto mi tiempo en ir a verlo. Pasame la foto y si me gusta voy y veo si es como en la foto y ahí alquilo”, “Furia vendiendo jajaja”, son algunos mensajes en la red social.