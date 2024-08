Se fue a trabajar a Suiza y contó lo difícil que le resulta la vida en ese país: “Quedate en tu casa, no vengas”

La joven compartió su testimonio desalentador sobre las dificultades que enfrenta en su día a día en Berna (@heidijinxx)

Muchos jóvenes españoles buscan nuevas oportunidades en el exterior debido a la falta de opciones laborales en su país. Heidi, una joven que decidió trasladarse a Suiza en busca de un mejor futuro, compartió su testimonio desalentador sobre las dificultades que enfrenta en su día a día en Berna. Su mensaje, que rápidamente se hizo viral, tiene como objetivo advertir a quienes contemplan seguir sus pasos y mudarse al país helvético.

En un video que acumula 3,4 millones de reproducciones, Heidi detalló su agotadora experiencia laboral y personal. Uno de los puntos que mencionó es la extensa jornada laboral. Según explicó, en Suiza se trabaja más que en España, superando las 40 horas semanales. Señaló con frustración que se vio visto obligada a contratar un seguro médico, algo que considera un gasto significativo, especialmente después de romperse una costilla y tener que pagar por el tratamiento. Este aspecto fue destacado en su video como uno de los retos más difíciles de su experiencia en Suiza.

Otro problema importante que mencionó es el idioma. Reside en la parte francófona del país pero no está dispuesta a aprender el francés, lo que limita sus posibilidades de comunicación. Ella afirma: “apenas nadie habla inglés”, lo cual agravó su dificultad para integrarse y desenvolverse en su entorno diario. Este obstáculo idiomático también fue uno de los elementos más destacados en las redes sociales por los usuarios, quienes comentaron sobre la importancia de adaptarse lingüísticamente a un nuevo país.

En cuanto a su situación habitacional, Heidi comentó las dificultades que enfrentó para encontrar un lugar donde vivir. “Me pedían los tres últimos recibos y el permiso de residencia que tarda más de un mes en llegar”, expresó con evidente pesar. El único departamento que logró asegurar está lejos de su trabajo, obligándola a gastar una considerable cantidad de dinero en transporte público. Esto le provocó malestar y sumó en su descontento general con la vida en Suiza.

Trabajar como ayudante de cocina tampoco fue fácil para ella. Heidi relató que sufre una considerable carga emocional en su lugar de trabajo lo que hace que sea “tremendamente infeliz”. Además, señaló que uno de sus compañeros, que percibe 1.200 euros más que ella, tiene problemas con las drogas y frecuentemente evita sus turnos laborales y suele faltar los lunes. Esta desigualdad salarial y la toxicidad en el ambiente laboral sumaron una carga adicional a su ya estresante vida en Berna.

El consejo final de la joven española es claro y basado en su dolorosa experiencia. “No vengas, quedate en tu casa. Hazme caso,” concluye con sinceridad, esperando que otros jóvenes consideren su advertencia antes de tomar la decisión de trasladarse a Suiza. Su testimonio despertó una oleada de reacciones en las redes sociales, algunas de comprensión y apoyo, otras de sorpresa por los detalles compartidos.

Este testimonio, también, refleja la realidad de muchos emigrantes que, atraídos por la idea de mejores salarios y condiciones, se encuentran con barreras culturales, lingüísticas y burocráticas que dificultan su adaptación.

“La gente quiere todo sin esfuerzo. Yo tengo un año en Zurich y fue la mejor decisión. Si no estas cómoda vuelve”, “Yo volví a España y no me arrepiento, prefiero ser feliz”, “Sí, todo eso lo conozco muy bien, Suiza es maravillo pero para los suizos”, “La parte alemana es más complicada. Aquí en Ginebra la vida es más simple. Yo al menos trabajo 6 a 8 horas diarias, la mayoría de mis trabajos me quedan cerca”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios.