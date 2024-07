Mostró cómo quedó la pileta de su jardín durante la ola polar y el video se viralizó en las redes

El video tuvo más de 2 millones de reproducciones y superó los 200 mil likes (@matiasvmt)

Una reciente ola polar impactó a muchos puntos de Argentina, extendiéndose desde la Patagonia hasta el norte del país. En este contexto, un video protagonizado por dos hermanos, Lucio y Matías, capturó la atención de miles de usuarios en las redes sociales, especialmente en TikTok, volviéndose viral en cuestión de horas.

En el video, Matías desafía a su hermano menor, Lucio, a sentarse en un banco de plástico sobre la superficie congelada de la pileta de su jardín, apostando 20 mil pesos argentinos. “Hay una capa de hielo tremenda”, comentaba Matías al inicio del video, explicando su plan de ofrecer dinero a su hermano para realizar la hazaña.

Lucio, con cierta precaución pero decidido, primero intentó usar un sillón pesado, pero luego optó por un banco más liviano. Finalmente, lo colocó sobre el agua congelada y, contra todo pronóstico, logró sentarse sin caer, ganando así la apuesta. El clip generó diversas reacciones, desde el asombro hasta la preocupación por la seguridad del chico. Sin embargo, Matías aclaró en un comentario que había tomado precauciones: “Ya le había abierto la ducha caliente por si se caía”.

La ola polar, que persistió durante varias semanas, primero azotó con fuerza a la Patagonia, siendo el área más afectada por las bajas temperaturas y nevadas. Actualmente, el fenómeno climático avanzó hacia el centro y norte del país, manteniendo vigente una alerta por frío extremo en 17 provincias.

El video tuvo más de 2 millones de reproducciones y superó los 200 mil likes. “¿Cuántos likes para que Lucio salte a la pileta congelada desde un avión?, “La pregunta es... ¿Por qué tienen la pileta llena en invierno?”, “Tuve el corazón en la mano durante todo el video”, “¿Tienen la pileta congela y no están caminando de un extremo al otro? Yo no podría con las ganas”, “Decí que es una pista de patinaje sobre hielo y cobra plata”, “Mi miedo no era que caiga al agua fría, me daba cosa que se corte o lastime con hielo roto”, “Excelente servicio jaja”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios de la plataforma.