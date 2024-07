Estaban festejando su cumpleaños, la bengala no encendía hasta que descubrieron un detalle inesperado

“¿No estará al revés?”, fue el comentario que disparó el divertido momento (@elias.tom5)

Un festejo de cumpleaños se tornó en un momento de risa inesperada gracias a una bengala caprichosa, que acabó por volverse viral en TikTok. En un video compartido por la cuenta de Elias Tom, se observó cómo la familia y amigos del cumpleañero, Marcos Sandoval, intentaba encender la vela sin éxito, generando desconcierto entre los presentes.

Las celebraciones de cumpleaños son más que simples reuniones; son momentos llenos de significado y tradición. Uno de los rituales más simbólicos es el de soplar la vela de cumpleaños y pedir los deseos, una costumbre que se remonta a tiempos antiguos y que encierra la magia de la esperanza y la ilusión. Esta sencilla acción representa un momento de introspección y conexión personal, donde el cumpleañero puede cerrar los ojos y soñar con aquello que más anhela.

Al principio del video, los invitados estaban expectantes mientras se probaba encender la vela infructuosamente. Después de varios intentos sin resultados, una mujer del grupo se dio cuenta de la raíz del problema al preguntar: “No estará al revés”. Este comentario aclaró que la bengala estaba incorrectamente colocada, con la parte que debería encenderse hacia abajo.

Una vez descubierto el error, el ambiente festivo se llenó de risas. Marcos, perplejo, delegó nuevamente la tarea de encender la vela, en este caso bengala, a la misma mujer, quien ya no sabía cómo proceder, provocando aún más risas. Finalmente, él mismo decidió tomar la situación con sus manos, encendiendo la vela y comenzando a cantarse el feliz cumpleaños mientras los invitados lloraban de la risa a causa de la surrealista situación.

La viralización del video no tardó en llegar. Compartido por la cuenta de TikTok de Elias Tom, acumuló miles de reproducciones, “me gusta” y comentarios divertidos. La risa contagiosa de quien grabó el video y de uno de los invitados aumentó el impacto del momento, hasta el punto de que algunos no podían cantar el cumpleaños entre carcajadas.

Lo que parecía una tranquila celebración se convirtió en una secuencia viral de carcajadas en las redes sociales

Este episodio dejó a los usuarios de la plataforma con anécdotas para contar y una risa asegurada. La experiencia de Marcos, quien se quedó sin palabras al descubrir que la vela estaba al revés, subraya cómo los pequeños errores pueden convertirse en momentos memorables y llenos de humor.

“Morí con la risa del que filmaba”, “El ‘tengo que hacer todo yo’ me identifica...tan taurino que duele”, “Quiero un amigo como vos, sos crack jajajaja, una bendición y los ojitos me matan jajajaja”, “Se canta solo, los otros no pueden de la risa”, “Te quiero señor taurino que se canta el feliz cumpleaños solo”, “Por miles de momentos como este....Felicidades”, “Esas risas me dan mil años de vida”, fueron algunos de los comentarios en la red social china.