Fue a un bar con su propia comida y bebida y la reacción de la dueña del lugar fue celebrada en las redes

La dueña de un bar relató cómo una de las clientas trajo su propia comida y agua sin pedir permiso y luego intentó que ella se hiciera cargo de los desechos (Imagen ilustrativa. Getty)

En una reveladora publicación en X, anteriormente conocida como Twitter, la dueña de un bar en España compartió una experiencia que dejó a muchos usuarios atónitos. Según relató, un grupo de cinco mujeres visitó su establecimiento para tomar algo, pero lo que sucedió no es algo que se vea todos los días.

“Ayer vinieron 5 chicas a tomar algo, consumieron 4, la 5° se trajo su comida y su botella de agua, ni pidió permiso, debe ser un merendero ahora mi trabajo y no me he enterado, el caso es que no la dije nada, era una hora tranquila”, explicó en un primer mensaje en la red social de Elon Musk.

El incidente no terminó ahí. Cuando el grupo de mujeres se dispuso a marcharse, la mujer que no había consumido nada de lo que se vendía en el bar, tuvo la osadía de entregar a la dueña los restos de su comida, esperando que ella los tirara a la basura.

“Cuando se iban me trae la bolsa con el envase y demás de lo que había comido y me dijo si podía dármelo para que lo tirara a la basura”, narró la dueña del bar. Sorprendida por la falta de consideración, respondió con firmeza: “Le dije que no. Es que no lo puedo creer, entras a mi bar, no saludas, no pides ni permiso, comes y bebes de fuera y encima que te lo tire”.

La propietaria de un bar utilizó la plataforma X para compartir una inusual experiencia con un grupo de cinco mujeres, desatando una ola de comentarios (@86Monik37)

Como era de esperarse, la publicación rápidamente se convirtió en un hervidero de comentarios. La mayoría de los usuarios de X apoyaron a la dueña del bar, considerando el comportamiento de la clienta como inapropiado. Sin embargo, también surgieron algunas voces que ofrecieron otra perspectiva.

En ese sentido, una persona comentó que su hijo tiene un trastorno alimenticio y necesita llevar su propia comida a los establecimientos. “Salvo contadas ocasiones, tengo que llevarle su comida. Mi costumbre nada más que piso el establecimiento es preguntar si podemos sentarnos y darle. Hay sitios que me lo permiten y otros que no, pero yo siempre pregunto”, explicó en un comentario.

La dueña del bar respondió a este comentario con empatía y comprensión, aclarando que en situaciones como esa, no tendría problema en permitir que el niño comiera su propia comida.