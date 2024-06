Alquiló un departamento barato en Nueva York y cuando miró por la ventana quedó paralizada: “Viene con mucha paz”

La chica compartió una foto desde su ventana y el posteo tuvo más de 140 mil visualizaciones en X

Micaela Scapino, una joven que recientemente alquiló un departamento en Nueva York a través de una aplicación, se llevó una sorpresa cuando descubrió la peculiar vista desde la ventana de su habitación: un extenso cementerio.

La joven oriunda de Mar del Plata compartió su hallazgo en X revelando la razón por la cual el alquiler había sido tan económico. “¿Me pregunto por qué mi Airbnb en Nueva York me salió tan barato si solo tengo esta vista desde la habitación?”, escribió en un posteo acompañado de una foto del inusual panorama. La foto se viralizó rápidamente, acumulando más de 140 mil visualizaciones y obtuvo 7 mil likes en la plataforma.

Los usuarios de X reaccionaron con humor y curiosidad ante la situación de Micaela. En los comentarios, bromearon sobre la “suerte” de la joven y algunos se preocuparon por cómo afectaría esta vista su descanso. Sin embargo, Micaela respondió con optimismo y un toque de humor: “Llegué a las 9 am y para las 5 de la tarde ya había metido 22 mil pasos, y ahora después de merendar vuelvo a salir porque me falta recorrer Times Square y la 5.ª avenida. Yo hoy voy a dormir como un oso, no hay espíritu que me lo impida”.

Sus seguidores intentaron consolarla asegurándole que, probablemente, tenía mucho silencio en el departamento que había alquilado en Estados Unidos, a lo que ella bromeó, “Mientras los vecinos no molesten, no le doy pelota eh. El resto del departamento es divino, me dejaron hasta galletitas y cápsulas de café. Con lo que voy a dormir hoy, si me posee el diablo a las 3 am no me entero”.

“Viene con mucha paz”, “Ojota, no está tan mal por el silencio, entra mucha luz (natural y espiritual) y están todas mirando para el otro lado”, “¡Aprovechá! Los vecinos son tranquilos!”, “Mi viejo siempre me decía, a los vivos les tenés que tener miedo y no se equivocaba el loco”, “Al menos de noche no va haber ruidos”, “Me gustan mucho el género terror como para ofenderme, estaría chocha”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios de la plataforma.