Pasó por el frente de la casa de su ex y la reacción del perro sorprendió en las redes sociales: “El único con corazón”

Las redes sociales no dejan de sorprender con historias emotivas que tocan el corazón de miles de personas. Esta vez, un vídeo que se viralizó por la cuenta @ceciarmy en la plataforma X generó cientos de reacciones de los usuarios. El clip, que acumuló más de 300 mil reproducciones, muestra la reacción desgarradora de un perro al encontrarse con el ex de su dueña, evidenciando que el lazo afectivo aún persiste.

Las relaciones amorosas, cuando llegan a su fin, pueden dejar huellas profundas no solo en las personas involucradas, sino también en sus mascotas. Este parece ser el caso del perro que protagoniza el video viral. Aunque el contexto específico del clip es desconocido y no se tienen detalles sobre los protagonistas ni el lugar exacto donde ocurrió, la escena es clara: el perro aún recuerda a la antigua pareja.

En el breve clip de apenas 13 segundos, se puede ver cómo el joven camina por la calle, dirigiéndose hacia el domicilio. Al acercarse, el chico silba para captar la atención del perro. El sonido familiar provoca que el animal ladre mientras mira atentamente, reconociendo inmediatamente a su viejo amigo.

La cuenta de @ceciarmy compartió un segundo clip que muestra al autor aún más cerca de la casa de su ex. En este fragmento, se escucha al perro ladrando desde el interior de la vivienda. “No amigo, ya no podré sacarte más. Tendrás que ser fuerte”, escribió el chico en el vídeo, reflejando la tristeza de la situación. Si bien el clip cobró relevancia en las últimas horas, diferentes usuarios criticaron la actitud del protagonista.

“El único con corazón en esa casa”, “¿Y para qué pasas por ahí?”, “Joder, anoche me pasó esto mismo cuando dejé a mi ex en su casa después de estar con ella charlando. Brutal que hoy me aparezca este vídeo”, “A mí me pasa pero la perra es ella”, “Ya me has jodido el día y desde bien temprano”, “Esto pasa y mucho además”, “¿Y por qué pasa por ahí y encima le llama?, ¿Para hacer sufrir al pobre perro, que no entiende nada, a cambio de un puñado de likes?”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios de la plataforma.