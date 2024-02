Una argentina, que vive en Estados Unidos, se hizo las uñas y el precio que pagó la dejó completamente en shock

El video en el que Valentina compartió su experiencia se volvió viral en TikTok, acumulando más de 1.2 millones de reproducciones (@valentinaidiartbe)

Una argentina residente en Estados Unidos compartió recientemente en sus redes sociales el costo de realizarse una manicura en el país norteamericano. Valentina Idiart, quien reside en Carolina del Norte, solía pagar entre 60 y 70 dólares por este servicio en Filadelfia. Sin embargo, su experiencia en un salón de uñas asiático en el nuevo estado la dejó sorprendida.

Valentina describió el salón como un lugar encantador, impecablemente limpio y decorado con buen gusto. La afluencia de clientela también le dejó una impresión positiva ya que aseguró que había mucha gente en el lugar. Como a primera vista le gustó, decidió sacar un turno para el día siguiente.

El día de su turno fue muy emocionada al lugar y grabó cada uno de los detalles para compartir su visita con sus seguidores de TikTok. Notó que todos los materiales utilizados eran de excelente calidad y quedó satisfecha con el resultado: unas uñas largas en tonos rosados y blancos, que coincidían perfectamente con sus expectativas.

A pesar de su satisfacción con el servicio y las instalaciones, Valentina quedó en estado de shock al recibir la factura: 90 dólares, cerca de 100 mil pesos argentinos. Según la joven, cuando consultó los precios le habían informado que el servicio costaba 65 dólares pero nadie le había advertido sobre el tamaño de las uñas. Ella quería un corte ligeramente más largo, lo que resultó en un aumento en el costo final. Al expresar su sorpresa por el precio, le dijeron que hubo una confusión en la interpretación de los precios del “menú”. “Habrás entendido mal”, le aseguraron en el local de belleza donde la chica decidió no dejar propina ya que sólo había llevado un billete de 100 dólares.

El video en el que Valentina compartió su experiencia se volvió viral en TikTok, acumulando más de 1,2 millones de reproducciones. Muchos de sus seguidores compararon los precios con otros países.

“Y yo acá en Argentina cobrando 5 mil pesos”, “¿Qué?, acá en Argentina te salen 8 dólares como mucho”, “¿La gente que compara con los precios de acá no piensa? tenemos diferente economía. 90 USD para ellos no son como 90 mil para nosotros”, “Acá en Argentina te cobran $7.500 y alguna les parece carísimo”, “Uf con razón los cursos online de manicura se venden tanto en EE.UU. las chicas aprenden y se realizan ellas mismas... ya me lo habían comentado”, “Qué mala costumbre la propina. Yo no dejo un centavo ni en la pizzería acá en Argentina”, “En España pago 18 euros”, “Manicura y pedicuría pago 140 dólares”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios en la red social.