Salía de su casa en Mar del Plata y se salvó de milagro: “Zafé por menos de un segundo”

En los últimos días, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) fue testigo de intensas precipitaciones, fuertes vientos y desastres naturales que dejaron una estela de destrozos e inundaciones en diversos sectores. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) activó la alerta amarilla en varios puntos del país como respuesta a las condiciones climáticas adversas.

Pero este no fue el único sector del país que sufrió las intensas ráfagas de viento en los últimos días. Mar del Plata también fue testigo del temporal y una joven logró captar, a través de las cámaras de seguridad instaladas en el jardín de su casa, el fuerte impacto de las altas ráfagas de viento que se registraron en la ciudad.

Todo parecía ser una mañana normal en la casa de Antonella Biondo, una joven marplatense que estaba saliendo de su vivienda para iniciar su rutina diaria. Pero algo no salió como esperaba. En el video, que se volvió viral y alcanzó 1,7 millones de reproducciones en TikTok, se ve cómo evitó un accidente por apenas segundos. Antonella, como todos los días a las 8:30 de la mañana, abrió el el portón de su jardín y se disponía a sacar su auto. La cámara registró que al darse vuelta para volver a su vehículo el portón se derrumbó producto del viento.

“Miren cómo arranca mi día. Zafé por menos de un minuto”, escribió la joven en el video que dura alrededor de 40 segundos. Allí se ve cómo la chica se quedó absolutamente inmóvil sin poder creer que no había sufrido ni un rasguño.

La joven quedó completamente inmóvil después del accidente

El clip obtuvo más de 40 mil “me gusta” y generó una ola de comentarios por parte de los usuarios de TikTok. “Qué mal que estamos si lo primero que pensamos fue que le iban a robar”, “Mirá el lado positivo: no tuviste que cerrarlo”, “El portón: yo los días nublados no laburo”, “Like si pensaste que la iban a robar”, “El portón: estoy cansado jefe...”, “Le falta el tope al portón para que no salga de la guía y del soporte de arriba que evita que se caiga”, “Menos mal que no le pasó nada”, fueron algunos de los mensajes en la red social.

