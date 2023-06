“Cirujeando en Australia”: Dos argentinos compartieron todo lo que encontraron en la basura para equipar su hogar

Los jóvenes que viven y trabajan en Sídney muestran su experiencia en la nueva ciudad a través de su cuenta de TikTok (@sinturbulencias)

Una pareja de argentinos que se ha vuelto popular en TikTok al compartir sus experiencias de viaje en distintos rincones del mundo. Dinamarca, Noruega, Suiza, Estados Unidos, Australia son algunos de los 50 países que recorrieron juntos. En sus redes sociales muestran todo tipo de contenido para viajeros como tips, ideas de ruta, cómo conseguir trabajo, cómo tramitar documentación, entre otras cosas. Pero no es lo único que suben a su cuenta. Además, suelen contarle a sus seguidores cómo es el día a día trabajando y viviendo por los distintos rincones del mundo.

A través de su cuenta conjunta en TikTok, @sinturbulencias, la pareja compartió un video durante un paseo por las calles de Australia. Mientras recorrían, descubrieron una gran cantidad de objetos abandonados que podrían haberles permitido amueblar un departamento de forma gratuita. “No dejamos de sorprendernos de las cosas que tira la gente, tranquilamente podemos amueblarnos un departamento de forma gratuita!! Lugares inesperados”, escribieron en el posteo.

Desde el principio, quedó claro que se encontraban en medio de una “locura” de objetos abandonados en la basura. Cajoneras, electrodomésticos, mesas, sillas, lámparas, alfombras. entre otras cosas aparecían dispersas por las calles en buen estado, aunque algunos de ellos necesitaban reparación.

Uno de los primeros objetos que llamó la atención de la pareja fue una cafetera, completa con sus cápsulas correspondientes. A pesar de que el aparato encendía y mostraba luces, no lograba hacer salir agua, lo que llevó a la pareja a dejarla nuevamente en la calle. Sin embargo, también encontraron un espumador de leche en perfecto funcionamiento, lo cual los llenó de alegría y obviamente decidieron quedarse.

La pareja de argentinos recorre el mundo y muestra cómo viven el día a día en Australia (@sinturbulencias)

Sin embargo, el hallazgo más destacado ocurrió al final de su recorrido. Encontraron un televisor de 50 pulgadas que estaba impecable. Aunque no lo tomaron porque no lo necesitaban, la mujer explicó en el video que, según lo que les habían dicho, si el electrodoméstico se encontraba tirado junto con el cable de alimentación, era una señal de que funcionaba correctamente.

El video obtuvo más de 180 mil reproducciones en TikTok. “Yo sí me llevaría todo. Me volvería más acumuladora de la que ya soy”, “Yo me llevo todo”, “Agarraría todo lo de la calle y no gasto nada en comprar”, “Yo vivo en Australia y la verdad que es así, tiran de todo...así me surtí de cosas”, “Obvio me llevo todo”, fueron algunos de los comentarios en las redes sociales.

