Nueva amenaza de Beijing: advirtió al nuevo presidente de Taiwán que “sólo hay una China”

FOTO DE ARCHIVO. El ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi (REUTERS/Marko Djurica)

El ministro de Exteriores chino, Wang Yi, ha recordado este lunes que Taiwán forma parte de China después de que el recién asumido presidente taiwanés, William Lai, haya instado a Beijing a “afrontar la existencia” de la isla como una entidad completamente independiente.

“Sólo hay una China en el mundo. Este es un hecho histórico y legal. No importa cómo cambie la situación en Taiwán”, ha señalado en el marco de una reunión de ministros de Exteriores de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) en Astaná, la capital de Kazajistán.

En este sentido, ha subrayado que el separatismo taiwanés “constituye el desafío más grave al orden internacional, el cambio más peligroso del statu quo a través del estrecho de Taiwán y el daño más significativo a la paz” en la región.

“La tendencia a la reunificación de China es irreversible. La nación china tiene la creencia común de que el territorio no se puede dividir”, ha recalcado el ministro de Exteriores, agregando que este propósito de unificación es “unánime en todo el pueblo chino”.

Previamente, el portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Wang Wenbin, ha subrayado en rueda de prensa que “la independencia de Taiwán no conduce a ninguna parte”.

“No importa qué pancarta o pretexto utilicen los separatistas: la independencia de Taiwán está condenada al fracaso”, ha agregado.

Por su parte, el portavoz de la Oficina de Asuntos de Taiwán del Consejo de Estado de China, Chen Binhua, ha subrayado en un comunicado que las acciones del Partido Democrático Progresista “son contrarias a la opinión pública dominante en la isla” y dañan tanto la paz como la estabilidad en la región.

“Taiwán es una parte inalienable de China. El principio de una sola China es la norma básica de las relaciones internacionales y el consenso general de la comunidad internacional. La gran mayoría de los países del mundo así lo respetan”, ha zanjado.

William Lai (EFE/Ritchie B. Tongo)

Chen calificó la situación actual en el Estrecho de Formosa de “compleja” y “grave” debido a “la obstinada insistencia” del Partido Democrático Progresista (PDP) de Lai “en sus postulados separatistas”.

“La opinión pública, sin embargo, quiere paz en lugar de guerra, desarrollo en lugar de recesión, intercambios en lugar de separación, cooperación en lugar de confrontación. Los líderes de la región de Taiwán van contracorriente al lanzar señales peligrosas que socavan la paz y la estabilidad”, agregó Chen.

Esto se produce después de que el presidente electo de Taiwán, William Lai, haya asumido este lunes formalmente el cargo y haya instado a China a “cooperar” con el ejecutivo taiwanés a fin de preservar el estatus de la isla como una entidad completamente independiente de China.

“Espero que China afronte la realidad de la existencia de la República de China y de buena fe coopere con el gobierno legal elegido por el pueblo de Taiwán”, ha manifestado durante su intervención, según ha recogido el portal Focus Taiwán.

Lai, quien asumió su cargo este lunes en sustitución de Tsai Ing-wen (2016-2024), también del PDP, aseguró en su discurso que “la paz no tiene precio y la guerra no tiene ganadores”, y dejó patente su intención de mantener el actual statu quo en el estrecho y no declarar la independencia de Taiwán.

Beijing considera a Taiwán como una provincia rebelde desde que los nacionalistas del Kuomintang se replegaron allí tras perder la guerra contra el Ejército comunista en 1949.

(Con información de EP y EFE)