Se estaban besando, sufrieron un insólito accidente y tuvieron que llamar a su mamá: “Menos mal que estaban vestidos”

Al momento del beso, los cerebros liberan una mezcla acaramelada de sustancias químicas y hormonas dopamina, oxitocina y serotonina. La oxitocina también se conoce como la hormona del amor porque crea esa sensación física “cálida y confusa”. Esta es también la razón por la que besar reduce el estrés. Es probable que el primer beso romántico quede grabado en la memoria para siempre. Además, los especialistas aseguran que, al besar, las personas utilizan 30 músculos. Esto quema de dos a 26 calorías en un minuto; caminar a cinco kilómetros por hora solo quema cinco calorías en un minuto.

Si bien los besos pueden traer muchos beneficio, hay algunos que resultan un poco accidentados por distintos motibos. Azul Bastelli compartió un video en su cuenta de TikTok que se volvió rápidamente viral. La joven estaba en la cama junto a su novio cuando se engancharon los piercings. En el video se puede ver como Azul y el joven comenzaron a desesperarse ya que habían quedado completamente unidos por la nariz. Entre risas nerviosas decidieron sacar su teléfono celular para registrar el bizarro momento y luego subirlo a las redes sociales.

Con ingenio, aprovecharon la cámara para tener un mejor ángulo e intentar entender cómo se podían desenganchar por sus propios medios. “¿Cómo voy a hacer para ver? Si no se ve”, se escucha decir en el clip al joven. “Llamá a tu mamá que me estoy desesperando”, pidió la chica mientras ambos largaban una carcajada en medio de una crisis. Ya vencidos, se escucha el grito del chico usando el último recurso que les quedaba: “MAAA!”.

Se estaban besando, sufrieron un insólito accidente y tuvieron que llamar a su mamá (@azulbastelli5)

En un segundo video se ve cómo la madre del joven ingresó al cuarto para el rescate: “Quédense quietos”. Si bien no subieron cómo lograron solucionar el inconveniente, los usuarios de la red social dieron por sentado que, después de la ayuda de un tercero, pudieron finalmente salir de esa incómoda posición y reírse de la anécdota subiendo el clip a su cuenta.

Los videos alcanzaron más de un millón y medio de reproducciones en TikTok: “Se engancharon como los perros”, “Mi amigo: no te vayas a enganchar. Yo al primer día:”, “Me dormí en una clase en la facultad y cuando me desperté tenía el piercing enganchado en los espirales del cuaderno”, “A mi novio y a mi nos vivía pasando, me cansé y me cambié el arito”, “Menos mal que estaban vestidos jajaja”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios de la red social.

