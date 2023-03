La pesada broma de un joven a su familia: cubrió toda la cocina con mantequilla de maní

El video de la broma del chico a su familia se volvió viral. (TikTok: @corbinnmillet)

En Estados Unidos, Corbin Millet, un joven de 19 años que se caracteriza en TikTok por realizarle bromas a sus padres, quiso superarase y cubrió la cocina de su familia con mantequilla de maní. El video del no tardó en viralizarse en la mencionada red social.

El usuario @corbinnmillet publicó dos videos en los que se ve la cocina repleta de mantequilla, mientras que en otro se puede ver la reacción del papá de Corbin, quien se mostró muy molesto.

Según New York Post, el joven necesitó 12 kilos de mantequilla de maní y siete horas para llevar a cabo la pesada broma. Asimismo, tardó entre tres y cuatro horas para limpiar todo el ambiente solo.

En declaraciones al medio antes citado, el joven afirmó que les hace bromas casi diariamente a sus papás. A su vez, advirtió que lo “echaron un par de veces” de la casa, pero que luego cambiaron “un poco” su actitud al ver la popularidad que generaban sus videos.

El video de la broma supera las 40 millones de reproducciones y algunos usuarios se tomaron con humor el episodio, mientras que a otros les pareció de mal gusto, consideraron que desperdició mucha mantequilla de maní y no dudaron en criticarlo.

“Muchas personas me comparan con Bam Margera, lo cual es increíble que me comparen con alguien así, así que creo que a la gente le está gustando mi estilo de videos o, de lo contrario, no obtendría tantas vistas todo el tiempo”, manifestó.

