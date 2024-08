María Corina Machado pidió a los militares y policías que “no caigan en los atropellos” del régimen y que cesen la represión contra el pueblo venezolano

Machado pidió a los militares y policías que “no caigan en los atropellos” del régimen y cesen la represión contra el pueblo

María Corina Machado publicó este sábado un nuevo mensaje en sus redes sociales en el que llamó a sus seguidores a mantenerse fuertes en esta lucha contra el fraude chavista e instó a los cuerpos de seguridad del régimen a no caer en sus atropellos y sus maniobras que encubren crímenes de lesa humanidad.

En el audio, de poco más de cuatro minutos, la líder opositora reiteró que gracias al apoyo del pueblo, el candidato Edmundo González Urrutia consiguió un triunfo arrasador, que luego fue respaldado por pruebas sólidas que “han desatado la furia con la que el régimen nos ha tenido amenazados durante estos 25 años, aquí y en todas partes del mundo”.

Consecuencia de ello, desde el pasado 29 de julio, cuando iniciaron las protestas pacíficas en Venezuela, ya se registraron 1.303 detenciones injustificadas de adolescentes, mujeres, políticos y defensores de derechos humanos, mientras 11 personas perdieron la vida.

Machado aseguró que con la represión, Maduro busca infundir su "estrategia de terror" pero eso ya no tiene resultado en el pueblo

Esto, según Machado, es una clara muestra de que Nicolás Maduro lo que busca es “eliminar nuestra esperanza, tu fe en un futuro mejor”. “Esta es una guerra a nuestra lucidez y a nuestra voluntad. Te quieren confundido, resignado, sumiso, desesperanzado”, advirtió.

Sin embargo, apeló a todos los ciudadanos a mantenerse firmes en su reclamo y llamó especialmente a las fuerzas de seguridad chavistas a que reconsideren su postura y no repriman al pueblo, que busca hacer valer su voluntad de forma pacífica. “Las Fuerzas Armadas venezolanas y las policías venezolanas saben que el porcentaje de sus filas que están en las listas de criminales de lesa humanidad es muy bajo. Por eso, tenemos que apelar todos a los ciudadanos militares y a los policías para que no caigan en estos atropellos y, por lo tanto, en esas listas”, explicó en referencia a las múltiples causas abiertas contra dirigentes del Palacio de Miraflores por estas maniobras, que “ya no les dan resultados”.

En ese sentido, Machado explicó que “es esencial que todos reconozcamos claramente los objetivos detrás de su estrategia de terror para que, así, podamos defendernos de ese asalto a nuestras mentes, a nuestra voluntad” y destacó que, las imágenes de las multitudinarias marchas y protestas en el país y el exterior son una muestra de que “hemos aprendido a ser resilientes, a enfrentarlos con inteligencia, paciencia, serenidad y disciplina”.

“Los hemos enfrentado, los hemos derrotado”, celebró.

De todas formas, consciente de la magnitud del aparato chavista, que persigue, intimida y secuestra a disidentes y colaboradores en todo el país, la líder política pidió a sus seguidores ser más cautos que nunca y avanzar “con inteligencia para cuidarnos”.

“Ante estos abusos, mucha unión y firmeza; ante la provocación, mucha serenidad e inteligencia. Tenemos que cuidarnos y protegernos unos a otros. Pero aquí no se abandona a nadie, aquí nadie se queda atrás. No dejaremos nunca solas a las víctimas de la represión y no abandonaremos las calles”, dijo con convicción.

Por último, apeló a su icónico lema de campaña y prometió que “vamos hasta el final, hasta que la verdad se imponga y que la soberanía popular se respete”.

La víspera, durante una conversación por video que mantuvo con la cantante Lele Pons, Machado había adelantado que la Plataforma está preparando “una actividad enorme donde todo el mundo (..) tiene que ver la fuerza, la determinación, la decisión que hemos tomado los venezolanos, que esto no tiene vuelta atrás”.

Asimismo, había adelantado que, tarde o temprano, Maduro tendrá que asumir su derrota y aceptar una “transición democrática” que permita “unir a toda la nación”. En los últimos días, trascendió que Brasil, México y Colombia estarían encabezando estas negociaciones entre los bandos venezolanos aunque se desconoce el detalle de las propuestas ni cuándo podrían tener algún tipo de efecto.