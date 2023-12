La oposición venezolana reportó baja participación en el referendo convocado por el régimen de Maduro por la disputa con Guyana

Un miembro de la Milicia Bolivariana vota en un referéndum sobre el reclamo de Venezuela sobre el Esequibo, una región administrada y controlada por Guyana, en Caracas, Venezuela, el domingo 3 de diciembre de 2023. Los votantes responderán cinco preguntas sobre el futuro de la tierra en disputa, incluido si apoyan convertirlo en un estado venezolano. (Foto AP/Matías Delacroix)

Varios partidos y políticos opositores de Venezuela aseguran que se registra una baja participación en el referendo no vinculante que se celebra este domingo en el país, promovido por el régimen de Maduro para “reforzar” la defensa nacional en la disputa con Guyana por un territorio de casi 160.000 kilómetros cuadrados.

Te puede interesar: El Esequibo: las claves del conflicto territorial que enfrenta a Venezuela y Guyana desde hace más de un siglo

Para la oposición, el referendo es una maniobra del régimen para desviar la atención de sus problemas políticos internos a través del impulso del fervor nacionalista.

La formación Voluntad Popular (VP) ha difundido varios mensajes a través de X (antes Twitter) en los que muestra fotografías y videos de centros electorales vacíos o con poca afluencia, principalmente en Caracas, pero también en los estados Mérida (oeste), Nueva Esparta (noreste) y Guárico (centro).

El régimen de Maduro realizó un referendo para “reforzar” la defensa nacional en la disputa con Guyana por un territorio de casi 160.000 kilómetros cuadrados.

Asimismo, el ex diputado Juan Pablo Guanipa, del partido Primero Justicia, publicó un video en el que hace un resumen de varios puntos de votación prácticamente vacíos en regiones como Lara (oeste), Aragua (norte), Falcón (noroeste), Anzoátegui (este) y Zulia (oeste, limítrofe con Colombia).

Te puede interesar: La CIJ ordenó a Venezuela no tensar la relación con Guyana pero el chavismo avanza con el referéndum

“Al final, (el Gobierno) dará el número (de participación) que quiera dar, pero lo que queda claro es que esta gente no convoca a nadie en Venezuela”, sostuvo Guanipa.

Medios locales también han reseñado la poca afluencia registrada en algunos de los 15.857 centros habilitados para la jornada, en la que 20,69 millones de venezolanos están llamados a participar, una situación que EFE constató en Caracas y Maracaibo, capital de Zulia.

Te puede interesar: El Ejército brasileño intensificó sus operaciones militares en la frontera con Venezuela y Guyana

Consultado al respecto, el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Elvis Amoroso, aseguró ante periodistas que en sus recorridos ha visto “colas” en los centros de votación, “incluso fuera” de estos lugares, de gente que aguardaba por su turno para votar.

La oposición informó baja participación

“En este momento, tenemos tres veces la participación, a esta hora, que ha ocurrido en otros procesos electorales”, dijo Amoroso, cerca de las 11:20 hora local (15:20 GMT), sin detallar a qué eventos de votación se refería al hacer la comparación.

La consulta, que no supone en sí misma un cambio sobre el área disputada con Guyana, pregunta a los ciudadanos si están o no de acuerdo con anexionar al mapa nacional el territorio del Esequibo, del que Venezuela no ejerce control desde 1899.

La CIJ ordenó no tensar la relación con Guyana

Los jueces de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) ordenó el viernes a Venezuela que se abstenga de emprender cualquier acción que pueda alterar la situación actual en un territorio potencialmente rico en petróleo que es objeto de una disputa fronteriza con Guyana, que controla la zona.

El tribunal no prohibió expresamente a Venezuela celebrar el referéndum de hoy sobre sus derechos sobre la región alrededor del río Esequibo, objeto de la larga disputa fronteriza, como lo ha solicitado Guyana.

Sin embargo, los jueces dejaron claro que se debía detener cualquier acción concreta para alterar el status quo.

Guyana pidió en noviembre al tribunal que emitiera medidas de emergencia para detener la votación del referéndum. Venezuela dijo que la demanda interfería con sus asuntos internos y su orden constitucional.

Puesto de votación en Miraflores

El presidente de Guyana, Irfaan Ali, saludó la sentencia. “Como ha dejado claro la Corte, Venezuela tiene prohibido anexionar o invadir territorio guyanés o emprender cualquier otra acción -independientemente del resultado de su referéndum- que altere el statu quo en el que Guyana administra y controla la región de Esequibo”, dijo en un comunicado.

La sentencia es una oportunidad para que Venezuela muestre respeto por el derecho internacional, sostuvo Ali, quien añadió que confía en que el tribunal acabe dictando una sentencia definitiva a favor de Guyana.

La Corte Internacional de Justicia, como se conoce formalmente a la Corte Mundial, dictaminó en abril que tenía jurisdicción sobre la cuestión territorial. Pero podrían tardar años en llegar a un fallo final sobre ese caso principal.

El Esequibo

Este territorio de 159.542 kilómetros cuadrados, ubicado en la región caribeña de Sudamérica, ha sido objeto de un largo y complejo conflicto entre ambos países desde hace más de un siglo.

La disputa se remonta al período colonial, cuando el territorio estuvo bajo el dominio de España, Holanda y Gran Bretaña, sin que se definieran claramente sus límites.

(Con información de EFE)