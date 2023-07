En medio de las divisiones por las inhabilitaciones a opositores, Capriles llamó a los candidatos a “unir fuerzas” y definir una estrategia (REUTERS)

El opositor venezolano Henrique Capriles se refirió este sábado al debate al interior de la oposición sobre la postura a adoptar frente a las inhabilitaciones planteadas por el régimen de Nicolás Maduro a algunos pre candidatos y pidió a los implicados “unir fuerzas” para definir una “estrategia”.

“Debemos discutir qué vamos a hacer, no podemos voltear para otro lado e ignorar este tema. Está bien que debatamos de petróleo y que expongamos nuestras ideas sobre todos los problemas del país (...) pero nos están cayendo encima y, si no entendemos que debemos unir nuestras fuerzas, nos van a pasar por encima a todos”, dijo el candidato en las primarias opositoras que se celebrarán el próximo 22 de octubre.

Para ello, el ex gobernador pidió a la oposición “reunirse, sentarse y discutir cuáles son los escenarios y la estrategia”. “Aquí quieren acabar con las primarias. Tenemos que discutir qué vamos a hacer si acaban con las primarias. Nos están acechando, yo estoy inhabilitado y sé que tengo que enfrentar este tema”, señaló a continuación.

Capriles pidió a los pre candidatos abordar el tema el próximo lunes (REUTERS)

Los aspirantes a la presidencia del bloque opositor tienen en agenda un encuentro el próximo lunes 17 de julio en el que continuarán debatiendo sobre las recientes proscripciones sobre líderes como María Corina Machado y Freddy Superlano.

Esta decisión del régimen forma parte de la más reciente maniobra con la que busca sabotear los intentos del antichavismo de hacerle frente en los comicios de 2024. La medida, si bien no impide a los candidatos a participar de las internas -ya que se trata de una cuestión propia de la oposición- sí los bloquea de presentarse a la carrera electoral el año entrante, en caso de resultar ganador alguno de ellos.

El próximo lunes no será, sin embargo, la primera vez que el bloque debata qué realizar frente a esta noticia.

Este miércoles, durante un debate en la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) del que participaron ocho de los trece inscritos, los opositores abordaron esta cuestión y se mostraron divididos ante la idea de establecer una línea sucesora para definir la candidatura presidencial en caso de que gane alguno de los inhabilitados a ejercer cargos públicos.

En el debate del lunes, los aspirantes se mostraron divididos sobre cómo lidiar con las inhabilitaciones que impulsa el chavismo (REUTERS)

Por ejemplo, Delsa Solórzano respaldó la idea y dijo: “Que se establezca un orden de sucesión, no porque no podamos defender nuestro derecho (...), sino porque hay que articular dentro de las fuerzas democráticas. El objetivo es sacar al régimen de Maduro”.

Sin embargo, la candidata Machado -una de las opciones más fuertes en las urnas- rechazó la idea y explicó que ella participa para “hacer respetar el compromiso” expresado por la mayoría en las urnas.

“Aquí no cabe hablar de sucesiones (...) que elija la gente y no que el régimen imponga a quien quiera de contrincante. Lo que viene es duro y serán muchas las barreras y una por una las vamos a derrotar (...) No podemos jugar con las reglas de la tiranía, sino hacer valer las reglas de la ciudadanía y la libertad”, declaró.

Machado rechazó la idea de establecer una línea sucesora para definir la candidatura presidencial (REUTERS)

Las inhabilitaciones del régimen despertaron críticas en diversos organismos de derechos humanos y políticos de todo el mundo, que entendieron estas acciones como una estrategia fraudulenta.

En ese sentido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó las “restricciones al derecho a la participación política y a la libertad de asociación” de los candidatos mientras que el Parlamento Europeo emitió una resolución en la que describió como “arbitraria e inconstitucional” la medida.

(Con información de EFE)

