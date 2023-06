Relator de la CIDH lamentó el cierre de una radio independiente en Venezuela: “Es una noticia de enorme frustración”

(Washington, Estados Unidos). El mismo día que la dictadura de Nicolás Maduro inhabilitó a una de las principales figuras de la oposición para participar como candidata presidencial de las elecciones del año próximo, en Venezuela la libertad de expresión también sufrió otro golpe. Este viernes es el último día de emisión de Radio Caracas Radio (RCR), la histórica emisora que en 2019 fue clausurada por el régimen y que desde entonces operaba solo en internet bajo un acoso gubernamental permanente.

El ahogo económico llevó a que la empresa propietaria de la emisora decidiera dejar de emitir también mediante esta vía. Para el relator de libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Pedro Vaca, “es una noticia de enorme frustración”, no solo por lo que representa cualquier cierre de un medio sino también porque se trata de una radio centenaria.

“No es un legado esfímero. Es una institución importante”, dijo Vaca a Infobae. Además, se da en un país en el que se han denunciado por parte de la sociedad civil el cierre de más de 200 medios de comunicación entre 2003 y 2022.

Pedro Vaca es relator de libertad de expresión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (CIDH / Daniel Cima)

“En Venezuela, a pesar de haber un cierre importante de la disidencia pública y una baja tolerancia de las autoridades a la labor de la prensa, existen periodistas y medios de comunicación que continúan haciendo su trabajo”, aseguró el relator de la OEA.

Para Vaca, el cierre de un medio como este no se da por una sola variable, sino por la sumatoria de varias condiciones críticas. “En Venezuela de un tiempo para acá empezó a observarse una intensidad constante del cierre de las condiciones para ejercer la libertad de expresión que, sumada a una crisis económica y la autocensura hace que las condiciones para hacer reportería en terreno” lleven a situaciones como esta.

“Es es parte de un contexto que incluye una intensidad sostenida de restricción a la libertad de expresión”, agregó el relator de la CIDH.

El Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela lamentó el cierre de otro medio informativo y dijo que “representa una grán pérdida para la libertad de expresión en Venezuela”.

El Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela dijo que Radio Caracas Radio "resistió los embates de un gobierno intolerante e irrespetuoso de las libertades".

Por su parte, la Asociación de Periodistas Venezolanos en el Extranjero denunció que el cierre se da por razones económicas luego de “sufrir cortes del suministro de la electricidad sin justificación, interrupciones del servicio de Internet, y en medio de una intensa represión a medios de comunicación independientes por parte del régimen de Nicolás Maduro”.

Según el director de RCR, Jaime Nestares, en los últimos meses el medio sufrió una intensificación en “el acoso típico” al que ya estaban “acostumbrados a enfrentar”.

“A lo que no estábamos acostumbrados enfrentar es que la electricidad se nos complicara al punto que esta radio, sin que la gente lo supiera, estuvo cerca de 92 días sin electricidad y gracias a nuestro departamento técnico pudimos estar al aire”, dijo Nestares según recogen los periodistas venezolanos en el extranjero en su comunicado.

Una histórica frecuencia

A la emisora Radio Caracas Radio la dictadura de Nicolás Maduro la sacó del aire luego del 30 de abril de 2019. El argumento fue que no se le renovaría la frecuencia, pero lo que sucedió es que la radio cubrió lo que estaba ocurriendo en las calles el día del levantamiento en Venezuela liderado por Juan Guaidó y Leopoldo López.

“Por hacer nuestro trabajo, transmitiendo lo que estaba ocurriendo en las calles se sacó del aire a la emisora”, dijo a Infobae Daniel Lara Farías, periodista de RCR. “A partir de ese momento estábamos solamente por internet. Ahora la emisora decidió no seguir saliendo ni siquiera por internet. Se nos hizo muy difícil el punto de vista técnico, el veto de anunciantes que no se atreven por el tema de de los riesgos”, agregó.

Daniel Lara Farías es periodista venezolano y está exiliado en el exterior (Captura de video)

Lara tuvo el desafío de co-conducir el último programa de RCR este viernes con su periodístico llamado ‘Y así nos va’. El periodista, que desde diciembre de 2017 está exiliado en Alemania, trabaja desde julio de 2013 en la radio.

“Yo no siento tristeza, siento una gran satisfacción de saber que frente a la exigencia de plegarse para sobrevivir, la empresa ha dicho, ‘nosotros no, no vamos a renunciar a nuestros principios. Nosotros no vamos a hacer una emisora plegada al régimen’. Y, por lo tanto hemos cerrado. Yo me siento muy satisfecho de haber trabajado 10 años acá”, dijo Lara, que seguirá haciendo contenidos por su cuenta para su canal de Youtube.

Radio Caracas Radio es una parte muy importante de la historia de los medios Venezuela y también en el continente, dice Lara.

“Fue la primera emisora comercial en la historia de Venezuela″, recordó el periodista. RCR forma parte de un grupo empresarial que fue propietario además de Radio Caracas Televisión (RCTV), que fue también el primer canal de TV en el país y que fue cerrado en el año 2007. También fue propietario de la FM 92.9 en Caracas y del diario de circulación nacional llamado El Diario de Caracas que circuló desde 1979 hasta 1995 y que tuvo al argentino Tomás Eloy Martínez como su primer director.

“Es un grupo empresarial dedicado al tema de los medios, que ha tomado la decisión de no plegarse a los dictámenes del régimen para seguir. Para poder sobrevivir, lo que están haciendo muchos medios radioeléctricos en Venezuela es no criticar al régimen, no darle espacio a voces disidentes. No pueden decirse al aire las palabras ‘dictadura’, la palabra ‘tiranía’, la palabra ‘dictador’. No se puede hablar de los presos políticos, no se puede hablar de de la corrupción, no se puede hablar de los crímenes. Y, pues nosotros sí lo hacemos”, dijo Lara.

