Хитрість для мобільного телефону Android, щоб сказати ім'я людини, яка дзвонить

За допомогою програми Google Phoneкористувачам більше не доведеться дивитися на екран, щоб побачити, хто дзвонить. Давним-давно технічний гігант включив нову функцію, яка дозволяє людям чути ім'я або номер людини, яка дзвонить.

Ця нова функція дуже корисна, якщо ви зазвичай носите навушники, оскільки це заощадить вам від необхідності виймати мобільний телефонз кишені, щоб знати, хто дзвонить. Якщо ваш мобільний телефон є стандартним з офіційним додатком Google Caller, Infobae пояснить у цій статті, як увімкнути нові сповіщення ідентифікатора абонента.

Крокза кроком для мобільного телефону Android, щоб сказати ім'я абонента

Залишати телефон у ліжку, у вітальні, у ванній або інших місцях цілком нормально. Нарешті, бувають випадки, коли він залишається поза досяжністю одного. Отже, якщо хтось дзвонить, ви не будете знати, хто це, особливо якщо це важливий дзвінок, тому вам доведеться зупинитися і подивитися, чи цікавить вас контакт, до якого ви хочете зв'язатися.

Ну і цей трюк Android закінчився, тому що ця операційна система має дуже цікаву функцію, яка говорить ім'я людини чи компанії, яка дзвонить.

Завдяки програмі « Телефон » тепер у налаштуваннях програми є опція під назвою «Оголошення Caller ID» .

За замовчуванням він вимкнений, але при натисканні кнопки «Оголошення Caller ID», ви можете завжди вимовляти вхідний ідентифікатор абонента вголос або лише тоді, коли гарнітура використовується.

Hacer que un celular Android mencione el nombre de la persona que está llamando. (foto: MuyComputer)

Після активації оголошення ідентифікатора абонента, коли надходить вхідний дзвінок, синтез голосу Google скаже через динамік мобільного телефону або навушники фразу «вхідний голосовий дзвінок з (контакт/номер)»поруч із нашою мелодією дзвінка. Він буде повторювати фразу до тих пір, поки мобільний телефон не перестане дзвонити.

Важливим фактом, який слід згадати, є те, що у випадку «дивних» знаків ви не зможете перевести їх як очікувалося, наприклад, якщо у вас є друг на ім'я «J (o) se», мобільний телефон скаже «Джек, дужки, O, дужки, se». Взятице до уваги.

Якактивувати свистячий ліхтарик на Android

Щось таке просте, як ліхтарик на мобільному пристрої Android , зберігає більше секретів, ніж кожен може собі уявити. Хочави повинні бути обережними, з якими додатками ліхтариківви встановлюєте, як тільки ви знайдете той, який найкраще працює, ви можете покращити досвід, встановивши його для швидкого активації, зробивши шиплячий звук.

Спочатку у вас можуть виникнути сумніви щодо того, чому хтось захоче активувати ліхтарик свистом, але правда полягає в тому, що це більш зручна функція в певних ситуаціях, наприклад, коли вине можете знайти свій мобільний телефон, а ліхтарик може допомогти ідентифікувати вас у темних умовах або вночі.

Flashlight by whistle. (foto: Google Play Store/Jose Arana)

В даному випадку додаток, яке потрібно, є Flashlight by wistle. З його допомогою все, що вам потрібно зробити, це свистіти біля мобільного пристрою, і ліхтарик активується навіть при вимкненому екрані.

Його використання дуже просте, будучи наступним чином:

1. Встановіть додаток і введіть його.

2. Активуйте задані параметри. Можливо, доведеться надати певні дозволи.

3. Спробуйте свистіти на мобільному телефоні. Ліхтарик повинен включитися або вимикатися.

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