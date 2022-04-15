Путіна «План А» в Україні провалився: який його реальний «План Б»?

Un miembro del servicio de la 28ª Brigada Mecanizada Separada de las Fuerzas Armadas ucranianas participa en ejercicios de defensa costera en la región de Odesa, Ucrania, en esta imagen distribuida publicada el 28 de enero de 2022. Ministerio de Defensa de Ucrania/Handout via REUTERS ATENCIÓN EDITORES - ESTA IMAGEN FUE PROPORCIONADA POR UN TERCERO.

Близько 40 днів зловживань, згвалтування, страти, тортур і безрозбірних обстрілів пройшли в районі, що оточує Київ , щоб багато хто з світу знав, що таке вторгнення, замовлене Володимиром Путіним 24 лютого. Через два дні після визнання Луганської та Донецької областей незалежними республіками диктатор Москви розпочав жорстокий наступ, який не розрізняв мирні та військові цілі.

Його «План А» полягав у тому, щоб негайно завоювати українську столицю, вбитиВолодимира Зеленського та частину його кабінету, змінити уряд на той, який відреагував на нього марціально і перейти контролювати його з Кремля, як це відбувається з сусідньоюБілоруссю . Однак жорстокість і розвідка українських військ і рішучість їх народу відбили напад на більшу частину нації і викликали виведення російських військ на півночі і в центрі території.

Путіну тоді довелося придумати «План Б»... якого не було в його планах.

Це полягало у зосередженні своїх сил на сході країни, де проросійські сили атакують уряди Донбасу. Путіну вдалося б розширити власні кордони і зберегти скарб, прихований під землею в тому багатому регіоні:його природні ресурси . Але це ще не все, що він хоче.

Згідно з аналізом, написаним Фарідом Закарією , оглядачем The Washington Post, справжній « План Б » Москви знаходиться на півдні. Якщо вона досягне своєї мети, « Росія перетворить Україну на економічно паралізовану державу, без виходу на море і загрожує з трьох сторін російською військовою силою, завжди вразливою до чергового вторгнення Москвою».

Для Закарії ключ лежить в Одесі і на півдні країни . За словами автора, в Україні ведуться дві війни: одна на півночі і сході, а інша - на півдні, звернена до моря. У цьому Москва досягає кращих результатів і саме там вона показала найбільшу ефективність. «Маріуполь зараз оточений і вторгнутий російськими військами, а українські війська, що потрапили туди, не можна відновити», - каже оглядач. Він продовжує: «Доступ України до Азовського моря заблокований, а російські війська мають суміжний сухопутний коридор від Криму до внутрішніх справ Донбасу. Вони також намагаються переїхати на захід, з Херсона до Одеси».

« Одеса — це приз. Як головний порт, з якого Україна торгує зі світом, він є найбільш економічно важливим містом для України. ЯкбиОдеса впала, Україна була б практично без виходу до моря, а Чорне море стало б російським озером, яке, безумовно, спокусило б Москву розширити свою військову міць на Молдову, яка має свій регіон, розколотий багатьма російськомовними (Придністров'я)», — зі стовідсотковою логікою говоритьЗакарія. « Цього не повинно статися », - попереджає він.

Для того, щоб російський флот був невдалим, він пропонує НАТО здійснити ембарго на Чорному морі так само, як це було в Балканській кризі 90-х років. «Адмірал у відставці Джеймс Ставрідіс, колишній верховний головнокомандувач союзників НАТО, підтримує кроки, зроблені адміністрацією Байдена, але закликає до більш агресивної реакції Заходу на всіх фронтах. Дайте Україні винищувачі та системи ППО, які він написав твіт, і допомогти їй у кібератаках і дати йому протикорабельні ракети «потопити російські кораблі в Чорному море» .

Нарешті, він порадив різко збільшити допомогу і не дати Росії продовжувати збирати мільярди доларів за газ, який він постачає в Європу . « США витратили близько 16 мільярдів доларів допомоги Україні з моменту вторгнення. Тим часом очікується, що світ заплатить Росії $320 млрд в цьому році за свою енергетику. Економічні санкції не змусять Путіна припинити війну до тих пір, поки ця лазівка існує. Єдиний тиск, який змусить Росію сісти за стіл переговорів, - це військова поразка, на півдні. Путіна «А» провалився, але ми не можемо дозволити його плану B досягти успіху».

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