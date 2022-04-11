Подвиги, які освятив Фредді Рінкон у футболі

Ценепрості години для одного з колумбійських футбольних кумирів, який зазнав аварії в перші години понеділка, коли він потрапив у машину, де він їхав автобусом громадського транспорту в місті Калі, і його прогноз зарезервований, згідно з останнім медичним повідомленням клініки Імбанако де утримується колишній гравець.

55-річнийколишній футболіст служив спортивним коментатором і раніше був частиною тренерського штабу Хорхе Луїса Пінто, коли він був біля керма Міллонаріоса в 2019 році.

Коли звуть ім'я Фредді Ейсебіо Рінкон, пам'ять сходить до Італії 90, коли в муках матчу він забив гол нічиї, один з історичних результатів для національного футболу.

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Команда Колумбії повернулася на чемпіонат світу після 28 років відсутності і залишилася в групі D, яка складалася з Югославії, Об'єднаних Арабських Еміратів та потужної Німеччини, світового бігу на той час.

Саме остання гра групового етапу тих, на чолі з Франсиско Матураною, були Тевтони. Триколор прийшов від побиття Еміратів у своєму дебюті та від поразки до Югославії, тому він повинен був мати хороший результат, щоб принаймні кваліфікуватися як найкраща третя.

Матч був дуже близьким, але в 88 європейці покинули і відкрили рахунок через П'єра Літтбарського, що ускладнювало прагнення претендувати на раунд 16. Однак Колумбія досягла епосу після майстерної допомоги Карлоса ель-Пібе Вальдеррама частини Фредді Рінкон, який своєю довгою ногою визначив Бодо Іллгнера через середину ніг.

Коли святкували 30-ту річницю цієї історичної мети, Фредді Рінкон заявив, що це був момент, який він ніколи не забуває через те, що це означало для країни, яка потребувала перемоги через складну ситуацію, яка пережила в ті роки.

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