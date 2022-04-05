«Готем»: походження персонажів Бетмена в обов'язковій поліції зору для шанувальників

«Готем», серія, яка завершує сімейну картину Бетмена. Аналіз Сантьяго Гарсія.

Коли Крістофер Нолан завершив свою трилогію Бетмена, шанувальники персонажа знали, що в історії персонажа було досягнуто дуже високої точки і що повторити успіх і якість в новому фільмі буде непросто. Також не було б легко перерахувати походження персонажа. Саме тоді серіал зробив більш сміливу ставку: розповісти про походження всіх персонажів Готем-Сіті. Серіал називався Gotham,його можна побачити наNetflix, і протягом п'яти сезонів і в цілому сто епізодів він дав шанувальникам DC Comics можливість насолоджуватися давно віковими історіями з усієї уяви Бетмена.

Головний герой Готем - Джеймс Гордон (Бен Маккензі), новий поліцейський, який приєднується до Департаменту поліції міста Готем. Він призначений як партнер Харві Баллок (Донал Лоуг). Гордон і Баллок мають два протилежні погляди: поки новачок обробляє себе строгими кодами, ветеран має розчарований і менш суворий погляд на свою роботу. Перший випадок, з яким вони повинні зіткнутися, - це вбивство Томаса та Марти Уейн, подружньої пари мільйонерів, які були вбиті на провулку перед очима їхнього сина Брюса Уейн (Девід Мазуз). Гордон зустрічає хлопчика Брюса та його дворецького Альфреда Пенніворта (Шона Пертві), і обіцяє, що знайде винних за злочин.

Готем-Сіті - це лігво корупції, і війни між гангстерами починають мати нових головних героїв. Серіал починається більше як поліцейський, ніж історія про супергероїв. Є певна неоднозначність в налаштуванні і технології, що робить час, в який вона проходить неточним. Пінгвін, Загадка, Жінка-кішка, всі вони починаються як правдоподібні персонажі, з реального світу, і потроху вони перетворюються на світ коміксів. Хочавони не використовували ім'я Джокер/Джокер, оскільки вважали його більш цінним для фільмів, один із персонажів, який з'являється пізніше в сюжеті, Джером Валеска (Камерон Монаган), є чітким посиланням на нього.

Готем - це не серія спецефектів, і фантастичний елемент поступово ковзає в історію і збільшується з проходженням сезонів. Його центральною історією є те, що хороший поліцейський йде все глибше і глибше в темну сторону. Його дівчина, Барбара Кеан (Ерін Річардс), також трансформує главу за главою. Хлопчик Брюс стає підлітком і бореться з власними примарами, а біль і помста домінують в його серці. Жінка-кішка (Камрен Бікондова),Пінгвін (Робін Лорд Тейлор) та Загадка (Кори Майкл Сміт) - це також три величезні персонажі, еволюція яких становить понад сто епізодів.

Перші два сезони є найпотужнішими, але четвертий сезон - це той, який починає показувати Брюса Уейн як героя, яким він стане, і, зрештою, те, що виправдовує існування всіх інших. Персонажі лиходіїв ростуть протягом усього сезонів, а гойдалки між сторонами персонажів також є частиною благодаті Готем. Будучисвітом, таким знайомим для всіх, це справжня заслуга отримати серію, щоб мати потужну ідентичність. За іронією долі, описаний тут всесвіт є більш жорстоким, ніж у фільмах, ніби він готовий був побачити більш дорослу аудиторію. У ньому також є простір для розвитку багатьох лиходіїв, чого зі зрозумілих причин немає художніх фільмів.

п'ятий сезон починається з міста Готем, розділеного територіями, де домінують війна банди, але це найкоротший з п'яти, тому остаточна еволюція персонажів оцінюється, щоб прийти до найбільш схожої форми, як вони відомі в народі. Це справжня нагорода для шанувальників серіалу і шанувальників всесвіту Бетмена. Це довгий приквел, який призводить до великого моменту, якого всі чекають. У цьому відношенні Готем не розчарує в останню чергу.

Серіал грає на повагу багатьох елементів оригінального канону, але в той же час робить ставку на створення власного уявного в багатьох моментах. На даний момент, як і вся міфологія, Бетмен - персонаж якого існує безліч версій. Хоча кожен новий фільм є блокбастером, Готем також показує, що існує достатньо матеріалу для такої серії та багатьох інших. Сто епізодів показують, наскільки невичерпним є світ Готем, в даному випадку зосереджений на фігурі Джеймса Гордона. Бетмен, персонаж, який має понад вісімдесятирічну історію і який зберігає свою популярність недоторканою.

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