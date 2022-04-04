Карлос де ла Мота та Лаура Перес зайнялися дуже романтичним способом, і вона продемонструвала розкішне кільце

Минулої суботи, 2 квітня, в гламурний та романтичний вечір актор Карлос де ла Мота Домініканський актор, який зараз брав участь у романі Mi Fortuna es Amarte , підкорив мережі емоційною пропозицією своєї подруги Лори Перес у розкішному місці у своїй рідній країні Домінікана Республіка.

Саме на своєму акаунті в Instagram журналістки Лори Перес він оголосив новину про свою заручини, оскільки поділився для своїх тисяч фоловерів люблячим відео з точним моментом пропозиції, в якому посеред ночі знаменитість вийшла на сцену сайту, де був музичний ансамбль розташований.

Що ж, під приводом співу пісні Де ла Мота попросив Лору приїхати, тому що він присвятив їй передбачувану пісню, таким чином, що він зізнався їй у складній любові, яку він має до неї, і бажання зробити її щасливою кожен день свого життя, бачачи, що його нинішня наречена придумала її телефон в руці, тому що вона записувала момент, продовжилася великою пропозицією.

Актор заявив про свою любов і скористався можливістю попросити свою дівчину бути його дружиною

«Я хотів би, щоб моя дівчина Лора Перес була тут, щоб побачити мою пісню в першому ряду, (...) єдине, що я хочу вам сказати Лаура, - це те, що я тебе люблю, що я тебе обожнюю і що я хочу, щоб ти тривав кожен день свого життя зі мною і що ти співаєш цю пісню, і я хочу, щоб ти одружився на мене», - сказав актор з романтична мелодія на задньому плані.

На що комунікатор виступав здивований і схвильований в розпал різних оплесків і криків, оточуючими, вітаючи присутніх, тому вона швидко прийняла з риданнями одружитися на знаменитих. Нарешті, між поцілунками та обіймами Карлос оголосив про свою заручини, голосно кричав фразу «Він сказав так, він сказав так».

Так само, як жарт, він прокоментував, що його дівчина встигла покаятися, тому кілька сміхів над жартом наречений і наречена завершили цей прекрасний момент романтичним танцем. Відео опис охопило все хвилювання Лаури Перес: «Мені так пощастило, що ти! Дякую, що зробили мене найщасливішою жінкою у світі, я люблю тебе @carlosdelamota, #paratodalavida», - написав мада церемоній у поєднанні з різними серцевими емоджи та кільцем.

Після цього емоційного моменту домініканець зробив пост через свій офіційний акаунт в Instagram , фотографію, на якій його дівчина позувала посміхаючись, демонструючи розкішне кільце, що покриває частину її обличчя, оскільки прагнули, щоб користувачі зосереджувалися на сяючийалмаз , яким вони запечатали свою заручини, разом з кількома, але значущими словами «Вона сказала... ТАК!!!» з кільцевим емодзі в описі.

El actor compartió una fotografías del anillo que le dio a su prometida, luego de sellar su compromiso en República Dominicana Crédito: @lauraperezrojas / Instagram @lauraperezrojas

Саме тоді на новини відреагували різні особистості зі ЗМІ, включаючи Джуліана Гіла , який прокоментував два червоні серця у публікації також актор Рікардо Франко аплодував тому, і навіть журналіст Шанік Берман написав в пост «Вітаю» разом з червоними серцями в уявленні любові.

Такій парі вдалося зробити ще один крок у відносинах з цим зобов'язанням, адже обом вдалося зробити прекрасну пару, так як вони вже кілька років разом. Нещодавно актор оголосив про вихід на пенсію від компанії Televisa і Mexico, тому прагнув зайнятися політикою в рідній країні, Домініканській Республіці.

ПРОДОВЖУЙТЕЧИТАТИ:











