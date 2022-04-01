OV7 оголосила дати «Туру 30 років» на 2022 рік

Після двох років суперечок OV7 нарешті оголосив офіційні дати свого 30-річного туру , за допомогою якого вони відзначать ще десятиліття успіху. Тур розпочнеться у вересні і охопить 18 дат по всій республіці.

1 квітня OV7 випустив дати туру, які він відклав через пандемію COVID-19 та її внутрішні проблеми. Через свої соціальні мережі вони поділилися всіма новими локаціями та коли відбудуться ті, які були скасовані в 2020 році.

З повідомленням: «Відлік починається, ми дуже схвильовані!!! Вечірка розпочнеться, і ви наші почесні гості», Онда Васеліна оголосила, щоперше побачення відбудеться 1 та 2 вересня в аудиторії Citibanamex в Монтерреї.

Fechas anunciadas hasta el momento para el "Tour 30 años" (Foto: Instagram/@oficialov7)

Тур продовжиться в Мехіко 6, 7 та 8 вересня, ці дати стануть відродженням тих, хто відбудеться 15, 28 та 29 травня 2020 року (відповідно) у Національній аудиторії . Люди, які мали квитки на призупинені концерти, зможуть претендувати на свої квитки на ці майбутні шоу.

Після цього тур продовжиться в Акапулько, Герреро, 17 вересня на GNP Arena; Гвадалахара, Халіско, 22 (30 квітня 2020 року), 23 та 24 вересня в аудиторії Telmex; Агуаскальєнтес1 жовтня на арені Сан-Маркос; Сан-Луїс Потосі7 жовтня в Ель-Домо; Торреон, Коауїла, 8 жовтня в Колізеї сторіччя; Морелія,Мічоакан, 15 жовтня на площі Пласа-де-Торос;Веракрус21 жовтня в WTC.

4 листопада тур продовжиться в Меріді, Юкатан, в аудиторії GNP; Леон, Гуанахуато, 11 листопада у Веларія-де-ла-Ферія; Пуебла12 листопада в аудиторії GNP Seguros, і закриє тур 26 листопада в конгрес-центрі Керетаро.

La agrupación celebrará 18 espectáculos este 2022, pero en 2023 habrá otros más (Foto: Instagram/@oficialov7)

Попереднійпродаж для всіх тих дат, які є новими, буде цього квітня 4 та 5 для користувачів Citibanamex через Ticketmaster для шоу CDMX, Гвадалахара, Монтеррей та Акапулько та eTicket для решти.

У прес-релізі, опублікованому OV7, вони оголосили, що це не будуть єдиними датами їх 30-річного туру, але незабаром оголосять більше на 2023 рік.

Вони також висловили, що вдячні за те, що продовжують бути дійсними в серцях публіки і хочуть відсвяткувати з ними свою 30-ту кар'єру, саме тому цими концертами вони будуть прагнути пережити свої найкращі моменти на сцені.

Los integrantes se dijeron agradecidos de seguir en los corazones del público (Foto: Instagram/@oficialov7)

У січні цього року члени групи оголосили, що їм нарешті вдалося згладити свою шорсткість, тому вони будуть відновити концерти, які не проводилися, а також проекти, про які вони вже оголосили, що хочуть запустити до 30-річчя.

Однією з постановок, яка також формувалася б, є його біозавивка.

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