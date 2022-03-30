Кількість українських біженців, які рятуються від російського вторгнення вже перевищує 4 мільйони

Українці, які втекли зі своєї країни через вторгнення Росії, переважно жінки, діти та люди похилого віку, сьогодні перевершили чотиримільйонний бар'єр, згідно зі статистикою, яка щодня оновлюється Агентством ООН у справах біженців (УВКБ ООН).

Організаціяпрогнозувала вже на початку російського вторгнення, що ця цифра буде досягнута, яка представляє найбільший вихід у Європі з кінця Другої світової війни, і що майже кожен десятий українці покинув свою країну всього за місяць.

Більше половини цих біженців прибули до сусідньої Польщі, де проживає близько 2,3 мільйона українців, а близько 600 тисяч перебувають у Румунії, де тисячі з них раніше проходили через сусідню Молдову.

(З інформацією від EFE)

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