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Середа 30 Березень 2022
Україна

Кількість українських біженців, які рятуються від російського вторгнення вже перевищує 4 мільйони

Більшість переміщених осіб - жінки, діти та люди похилого віку, про що повідомляє Організація Об'єднаних Націй

Newsroom Infobae

30 Березень 2022

Українці, які втекли зі своєї країни через вторгнення Росії, переважно жінки, діти та люди похилого віку, сьогодні перевершили чотиримільйонний бар'єр, згідно зі статистикою, яка щодня оновлюється Агентством ООН у справах біженців (УВКБ ООН).

Організаціяпрогнозувала вже на початку російського вторгнення, що ця цифра буде досягнута, яка представляє найбільший вихід у Європі з кінця Другої світової війни, і що майже кожен десятий українці покинув свою країну всього за місяць.

Більше половини цих біженців прибули до сусідньої Польщі, де проживає близько 2,3 мільйона українців, а близько 600 тисяч перебувають у Румунії, де тисячі з них раніше проходили через сусідню Молдову.

(З інформацією від EFE)

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