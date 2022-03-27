Великобританія заявила, що санкції проти Росії можуть бути зняті, якщо Путін припиняє вторгнення в Україну

FILE PHOTO: Russian President Vladimir Putin delivers a speech during a concert marking the eighth anniversary of Russia's annexation of Crimea at Luzhniki Stadium in Moscow, Russia March 18, 2022. RIA Novosti Host Photo Agency/Alexander Vilf via REUTERS/File Photo

Міністр закордонних справ Великої Британії Елізабет Трасс запевнила, що санкції проти російських олігархів, банків і компаній можуть бути зняті, якщо президент Росії Володимир Путін припинить вторгнення в Україну і зобов'язується «більше не агресії» щодо інших країн.

«Ці санкції повинні зникати лише при повному припиненні вогню та виведенні, але також із зобов'язанням, що агресії більше не буде», - сказав Трасс в інтерв'ю «Телеграф», в якому він підкреслив, що «є також можливість ввести санкції назад, якщо буде більше агресій в майбутньому».

Трасс також виявила, що її міністерство створило спеціалізований переговорний підрозділ для «підтримки України, коли росіяни серйозно ставляться до переговорів», саме тому глава британської дипломатії стверджує, що союзники НАТО повинні бути «жорсткими» для досягнення миру.

«Нам потрібно подвоїти санкції. Нам потрібно подвоїти зброю, яку ми відправили в Україну. Але коли приходить час переговорів, я хочу, щоб Великобританія була ключовою частиною забезпечення того, щоб ми підтримали Україну в отриманні угоди, яка працює», - пояснив він.

Міністр закордонних справ Великої Британії Елізабет Трасс

Ферма запевнила, що продовження - а в деяких випадках ескалація — поточної тактики, розгорнутої Україною та Заходом, «може привести Путіна до столу переговорів».

«Ми повинні ще більше тиснути на Путіна (...) Внутрішньо, через економіку і ослаблення Росії», - пояснив глава МЗС Великої Британії.

Заяви міністра закордонних справ Великобританії збігаються з тими, які минулого тижня зробив держсекретар США Ентоні Блінкен, в якому він стверджував, що санкції проти Росії триватимуть до тих пір, поки країна «не змінить свій курс».

Хоча Блінкен зазначив, що наміри США з санкціями, які мають «величезний вплив» на російську економіку, не повинні мати їх «безстроково».

Зі свого боку, Кремль вчерговий раз сколихнув привид застосування ядерної зброї під час вторгнення в Україну , в той час як путінські війська одночасно атакують кілька міст країни.

ДмитроМедведєв, колишній президент Росії і віце-президент Ради безпеки країни, заявив, що Москва може атакувати атомними бомбами ворога, використовуючи лише звичайну зброю.

«У нас є спеціальний документ про ядерне стримування. Уцьому документі чітко вказуються причини, за якими РФ має право застосовувати ядерну зброю. Є деякі з них, нагадаю: номер один - це ситуація, коли Росія потрапила ядерна ракета. Другий випадок — будь-яке застосування іншої ядерної зброї проти Росії або її союзників», - перерахував він.

(З інформацією від Europa Press)

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