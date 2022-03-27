Сестра Октавіо Оаканья випустила емоційне повідомлення перед новим сезоном Vecinos

Перед прем'єрою восьмого сезону серіалу VecinosБерта Оканья, сестра покійного актораОктавіо Оканья, надіслала емоційне повідомлення, запросивши своїх послідовників не пропустити перший епізод виробництваTelevisa.

Через свій акаунт в Instagram Берта Оканья опублікувала колаж із заголовками різних новинних порталів, про які говорили перекладач Benito Rivers у Vecinos . На цій посадівін сказав, що сім'я актора надзвичайно пишається прихильністю, яку висловили шанувальники його брата в соціальних мережах.

«Так що мережі трохи до нового сезону прем'єр Сусідів . Мипишаємося, ніж будь-коли нашим Октавіаном. Вінсвітило стільки ж на землі, як і зараз на небі, дякую вам за те, що зробили його таким безсмертним у цьому житті. І не пропустіть ці нові сезони цієї чудової програми, зробленої з такою любов'ю до всіх вас і до великого Октавіо, який був частиною вашої історії», - написала Берта Оканья в Instagram.

Емоційне послання Берти до прем'єри восьмого сезону серіалу (Фото: Instagram)

Перед публікацією Берти шанувальники Октавіо Оканьї були присутні і відреагували, показавши йому прихильність, яку вони мали до актора: «Яка гордість», «Його сім'я, друзі, його шанувальники, якими ми пишаємося ним», «Він був дитиною, сповненою великої радості, повна світла, багато світить на небі, і він завжди піклується їх», «Він також відчуває себе дуже гордим тобою», «Ядарую нам багато посмішок; ми ніколи, ніколи не забудемо цього, воно завжди буде присутнім», «Боляче, що його більше немає», «Я з нетерпінням чекаю нового сезону сусідів», були деякими коментарями, які можна прочитати у його дописі.

Цього 27 березня відбудеться прем'єра нового сезону Vecinos через канал Лас-Естреллас і займе час 19:30 годин . Зі свого боку, учасники акторського складу серіалу розкрили, якою буде данина Беніто Ріверс.

Одним з перших виступив актор Пабло Валентін, який грає Педро Медіну, згаданий під час інтерв'ю Мара Патрісія Кастаньєда, що Беніто матиме особливий момент у нових розділах.

Слід зазначити, що ще одним актором з Vecinos, який вже помер, був Поло Ортін (Фото: Instagram/ @vecinosoficial)

«Еліас, письменники та режисер прибили деякі величезні зустрічі, перш ніж ми отримали лібрето, де Беніто прощається з нами, і ми прощаємося з ним», - сказав Пабло Валентін.

У зв'язку з цим актор заявив, що в рамках сюжету Беніто Ріверс буде прослуховуватися на роль ангела, а потім, якщо обраний, поїде за кордон.

«Тоді Сусіди знаходяться за межами будівлі, і Беніто починає розмовляти зі своєю дівчиною, його батьками, і ми збираємося разом, щоб вони могли здати нам телефон і попрощатися з ним», - сказав він.

Пабло Валентін сказав, що це був дуже зворушливий день , коли всі заручилися, щоб мати можливість сказати прощальний фразу для Октавіо Оканьї.

Продюсер трансляції запросив сім'ю Переса Оканьї відвідати набір записів серіалу (Фото: Instagram @berthaocaa)

З іншого боку, в інтерв'ю TVyNovelas продюсер Vecinos Еліас Солоріозгадав, що щось, про що зрозуміла творча команда, - це необхідність віддати належнеБеніто.

«Октавіо завжди буде на виставці, у першому розділі ми це пояснимо, тому ви не можете пропустити це. Всімбуло важко записати ці сезони, але це також дало нам цей ентузіазм і радість, щоб мати можливість віддати належне тому, кого ми так любимо», - пояснив Соріо.

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