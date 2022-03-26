Voca 7: Шейнбаум запевнив, що уряд CDMX підтримає молодого чоловіка, який нібито сексуально напав

Глава уряду Мехіко Клавдія Шейнбаумповідомила, що її адміністрація надасть підтримкумолодим жінка, яку нібито сексуально нападали в районі Voca 7 Національного політехнічного інституту ( IPN ) 22 березня.

Хоча Генеральна прокуратура Мехіко ( FGJCDMX ) нещодавно вказала, що слідчий комплект був відкритий після того, як родич студента прийшов повідомити про трагічну подію, столичний президент попросив, щоб вони наблизилися до влади .

«Нехай вони підходять до Генеральної прокуратури Мехіко, я впевнений, що прокурор з її чутливістю, з її гендерним баченням, з її фемінізмом буде відвідувати їх , і існує цілісність турботи, в якій вони можуть підійти до всіх студентів та всіх молодих жінок», - прокоментував Глава уряду столиці країни.

ШейнбаумПардо також схвалив свою підтримку всім тим молодим жінкам, які зазнали будь-якого типу сексуальних нападів або зловживань.

Саме 22 березня було оголошено про нібито зґвалтування студента IPN (Фото: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM)

«Якщо сталося зловживання, ви завжди повинні бути на стороні жертви, тому що незалежно від того, що ви поковтнули, відбувалося сексуальне насильство, і там вся підтримка молодих дівчат, які, незалежно від того, пили вони чи вживали що-небудь, зловживання - це зловживання, і там ви завжди повинні бути на сторона жертв, і ви повинні мати справедливість», - сказала Клавдія Шейнбаум.

Однак Глава Уряду заявила, що буде тримати руку на пульсі процесу розслідування, а також щодо можливого захоплення закладів освіти. Крім того, студенти продемонстрували перед Головним управлінням Інституту вдень п'ятниці, 25 березня; серед їх запитів була установка діалогової таблиці , в якій був присутній директор IPN Артуро Рейес Сандоваль .

Знайшовши двері Закатенко з ланцюгами та навісними замками, молоді люди примусили свій шлях і розмістили мотузку зі скаргами на сексуальні домагання в різних кампусах IPN.

Через прес-реліз, який поділився у своїх соціальних мережах 23 березня, Інститут заявив, що після опитування фігурантів було визначено, що «передбачуваного злочину не існує». Однак він повторив свою прихильність продовжувати застосовувати процедури, щоб забезпечити доступність рівних та інклюзивних просторів політехнічній спільноті.

Заява IPN після передбачуваного сексуального нападу неповнолітнього всередині однієї з його шкіл (Фото: Twitter)

Того ж дня в прокуратурі заявили, що студентка заявила, що не є жертвою будь-якого злочину і не хоче психологічного втручання.

За попередніми даними, молода жінка розташовувалася у ванних кімнатах закладу, розташованого в мерії Істапалапа , нібито під впливом алкогольних напоїв і страждаючи від болю в животі, тому її мати прийшла повідомити 22 березня. У прокуратурі також заявили, що нібито потерпілий вирішив не мати психологічного втручання .

Прокуратура CDMX відкрила папку розслідування після того, як родич молодої жінки подав скаргу (Фото: Cuartoscuro)

«Запит був поданий до прокурора з розслідування сексуальних злочинів, однак, оскільки особа, яка перебуває під слідством, є неповнолітньою, він буде переданий до Управління спеціалізованого прокурора з питань кримінальної юстиції у справах підлітків. Слід зазначити, що обидва прокурори приєднані до загальної координації розслідування гендерних злочинів та догляду за жертвами», - повідомили в прокуратурі.

Тим часом агенти продовжують медичні та хімічні дослідження, включаючи співробітників Загальної координації судових розслідувань та експертних служб. Зі свого боку слідча поліція вирушила на місце події.

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