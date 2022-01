11 destinos para visitar a comienzos de año, según una prestigiosa revista de viajes

Muchos de nosotros hemos pospuesto los viajes internacionales por un tiempo y estamos ansiosos por estar en lugares lejanos. Dónde ir (Getty Images)

Marzo es cuando muchos destinos comienzan a florecer nuevamente después del invierno, y hay motivos serios para ser optimistas sobre las posibilidades de una escapada en el comienzo del año. Entonces, ¿a dónde ir? Los desiertos de todas partes, desde Mojave hasta el Medio Oriente, disfrutan de temperaturas perfectas (la calma que precede a la tormenta de verano) y es temporada intermedia en escapadas a la playa en todas partes, desde el Océano Índico hasta el Caribe. Mientras tanto, gran parte de Europa está comenzando a descongelarse nuevamente.

Muchos de nosotros hemos pospuesto los viajes internacionales por un tiempo y estamos ansiosos por estar en lugares lejanos. Tal vez, dependiendo de los requisitos de salud para viajar, es hora de viajar a un lugar exótico o nuevo. Los festivales y eventos pueden ser otra razón para viajar, por lo que la prestigiosa revista de viajes Travel + Leisure enumeró varios, desde los clásicos de música y moda, hasta el Mardi Gras.

11 de los mejores lugares para viajar en marzo

Irlanda

Una visita a Irlanda en marzo es el momento perfecto para la primavera, el Día de San Patricio y el centenario de la primera Constitución irlandesa que se firmó en The Shelbourne en Dublín (Getty Images)

Una visita a Irlanda en marzo es el momento perfecto para la primavera, el Día de San Patricio y el centenario de la primera Constitución irlandesa que se firmó en The Shelbourne en Dublín. Los viajeros pueden quedarse en el hotel histórico hoy, ubicado en St. Stephen’s Green. Después de explorar Dublín, dirigirse al condado de Limerick para hospedarse en el lujoso Adare Manor, ubicado en 340 hectáreas de campo con un restaurante con estrella Michelin, campo de golf, spa y magníficos jardines. En el condado de Clare, el castillo de Dromoland es otro lugar mágico, con una historia que data del siglo XVI, una decoración lujosa, golf de primer nivel y una cocina excelente. Ballyfin, un lujoso e íntimo hotel rural con veinte habitaciones, se encuentra en el centro de Irlanda, al pie de las montañas Slieve Bloom.

Bogotá, Colombia

Incluso si no viajan a Bogotá para un festival, los turistas encontrarán mucho que hacer explorando el arte callejero, paseando por la sección La Candelaria del centro histórico y visitando los museos de la ciudad capital (Getty Images)

Las temperaturas agradables en los altos 60 y el clima seco de marzo hacen de este un momento ideal para visitar Bogotá. Estéreo Picnic del 25 al 27 de marzo, un mega festival de música con artistas alternativos populares, es otra razón para ir a Sudamérica. El Festival Iberoamericano de Teatro del 16 de marzo al 1 de abril es uno de los festivales de artes escénicas más grandes del mundo, con compañías de teatro internacionales y celebraciones en toda la ciudad. Incluso si no viajan a Bogotá para un festival, los turistas encontrarán mucho que hacer explorando el arte callejero, paseando por la sección La Candelaria del centro histórico y visitando los museos de la ciudad capital. Uno de los más conocidos es el Museo del Oro, con una gran colección de oro de la época prehispánica de Colombia.

Seychelles

Conocidas por hermosas playas, buceo y esnórquel de clase mundial, deportes acuáticos, pesca y vida marina, las islas ofrecen reservas naturales, museos, parques nacionales marinos y hoteles de lujo (Getty Images)

Situadas en el océano Índico occidental, a unas 1600 kilómetros al este de Kenia, las Seychelles, una república independiente y miembro de la Commonwealth británica, se componen de 115 islas. Conocidas por hermosas playas, buceo y esnórquel de clase mundial, deportes acuáticos, pesca y vida marina, las islas ofrecen reservas naturales, museos, parques nacionales marinos y hoteles de lujo. Mango House Seychelles, ubicado en una casa histórica, recientemente inaugurada ofrece alojamiento que incluye habitaciones, suites y villas de tres habitaciones, todas con vistas a las aguas cristalinas de Anse Aux Poules Bleues.

Costa Rica

Las playas, las selvas tropicales, los volcanes, los parques nacionales, la vida silvestre y la belleza natural hacen de Costa Rica un destino popular con alojamientos que van desde resorts de cinco estrellas hasta albergues informales (Getty Images)

Este país centroamericano limita con el Océano Pacífico al oeste y el Mar Caribe al este. Las playas, las selvas tropicales, los volcanes, los parques nacionales, la vida silvestre y la belleza natural hacen de Costa Rica un destino popular con alojamientos que van desde resorts de cinco estrellas hasta albergues informales. En la exclusiva comunidad turística de Península Papagayo, un Four Seasons y Andaz son excelentes opciones. En Guanacaste, está el Hotel Punta Islita y El Mangroove. Cielo Lodge, un lujoso ecolodge en la selva tropical, está ubicado en Golfito, en el sur. Mientras que el exclusivo Igloo Beach Lodge se encuentra en la apartada playa Espadilla. En la costa del Caribe, los viajeros pueden descansar de sus aventuras en Hotel Aguas Claras en Puerto Viejo. Dos aeropuertos dan servicio a Costa Rica con vuelos desde la mayoría de las principales ciudades. El aeropuerto principal es el Internacional Juan Santamaría (SJO), y el Internacional Daniel Oduber (LIR) recibe vuelos para Guanacaste, Monteverde y La Fortuna.

Islas Vírgenes Británicas

Ubicadas a unos 160 kilómetros al este de Puerto Rico, las Islas Vírgenes Británicas ofrecen impresionantes playas, terreno accidentado y mares claros que son los destinos favoritos para navegar (Getty Images)

Alrededor de sesenta islas tropicales del Caribe forman las Islas Vírgenes Británicas, incluidas las islas principales de Tortola, Virgen Gorda, Anegada y Jost Van Dyke. Ubicadas a unos 160 kilómetros al este de Puerto Rico, las Islas Vírgenes Británicas ofrecen impresionantes playas, terreno accidentado y mares claros que son los destinos favoritos para navegar. Del 28 de marzo al 3 de abril, se llevará a cabo el BVI Spring Regatta and Sailing Festival, con carreras, cruceros, juegos y fiestas. En Virgin Gorda, Oil Nut Bay, ubicada en 160 hectáreas, ofrece un puerto deportivo, villas y casas nuevas (en venta o alquiler) con capacidad para diez personas. Rosewood Little Dix Bay, con renovaciones importantes completadas en 2020, cuenta con 81 habitaciones de ultra lujo con servicio de mayordomo, spa y canchas de tenis. La exclusiva Isla Moskito de Sir Richard Branson alberga fincas privadas en entornos espectaculares con acceso a paseos en bote, spa y una variedad de deportes acuáticos.

Quintana Roo, México

Playas de arena blanca, una variedad de resorts, mariscos, fascinantes ruinas mayas y vida silvestre atraen a los visitantes a Quintana Roo durante todo el año (Getty Images)

Ubicado en la Península de Yucatán en la costa este de México a lo largo del Mar Caribe, este estado incluye destinos turísticos como Riviera Maya, Playa del Carmen, Tulum, Cancún y Cozumel. Playas de arena blanca, una variedad de resorts, mariscos, fascinantes ruinas mayas y vida silvestre atraen a los visitantes durante todo el año. Se puede llegar fácilmente a la mayoría de las áreas turísticas desde el Aeropuerto Internacional de Cancún (CUN), al que llegan las principales aerolíneas. Mayakoba es un desarrollo con cuatro hoteles de lujo: Rosewood, Andaz, Fairmont y Banyan Tree. En Tulum, el nuevo Conrad Tulum ofrece una variedad de suites junto con 11 restaurantes y bares. Etéreo en la Riviera Maya ofrece increíbles vistas de océano y manglares desde lujosas habitaciones y suites. Los viajeros de bajo perfil pueden alquilar villas privadas de lujo en Tulum y Riviera Maya a través de In Residence by Pieter Brundyn.

Oporto, Portugal

Se la llama Cidade das Pontes, “Ciudad de los Puentes”, por sus seis estructuras que cruzan el Duero (Getty Images)

Ubicada en la desembocadura del río Duero en la costa noroeste de Portugal, Oporto es ampliamente conocida por su vino de Oporto. La pintoresca ciudad montañosa alberga iglesias barrocas, museos y un distrito histórico declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Se la llama Cidade das Pontes, “Ciudad de los Puentes”, por sus seis estructuras que cruzan el Duero. Caminar por las sinuosas calles de la ciudad, probar deliciosos mariscos y terminar con una copa de oporto y deliciosos pastéis de nata, natillas de huevo en hojaldre, son algunos de los imperdibles. El World of Wine (WOW) de Oporto es un tributo emocionante y completo al vino, así como a la educación, con museos que cubren el corcho, el vino, el chocolate, la moda y la historia, y “The Bridge Collection”, 9000 años de recipientes para beber, en exhibiciones exquisitas.

Nueva Orleans, Louisiana

Las cosas pueden calmarse un poco después del día de Mardi Gras, pero siempre hay mucho que ver y hacer en Nueva Orleans (Getty Images)

La temporada de Mardi Gras comienza el 6 de enero y este año termina el 1 de marzo, Fat Tuesday, con desfiles, fiestas y celebraciones durante todo el día. Después de la cancelación de las festividades provocada por el COVID-19 del año pasado, este año se está procediendo con precaución, y los visitantes deben verificar los requisitos de salud actuales. Las cosas pueden calmarse un poco después del día de Mardi Gras, pero siempre hay mucho que ver y hacer en Nueva Orleans. BUKU 2022, un festival de música y artes, está previsto para el 25 y 26 de marzo. Al otro lado del lago Pontchartrain en Covington, se lleva a cabo un tipo diferente de celebración el 6 de marzo con el Mardi Paws Parade por el centro de la ciudad.

Región de Finger Lakes, Nueva York

La campaña “Donde las mujeres valientes pasan el invierno” de este año celebra el movimiento por los derechos de las mujeres con eventos y actividades durante todo el mes (New York Times)

Esta región vacacional durante todo el año en el norte del estado de Nueva York con lagos, bodegas, granjas, museos, deportes de invierno y sitios históricos reconoce el Mes de la Historia de la Mujer de una manera especial. Marzo de 2022 marca el 200 cumpleaños de Harriet Tubman y Auburn, Nueva York es donde vivió durante los últimos 50 años de su vida, tuvo propiedades, realizó su trabajo filantrópico y donde descansa. La semana de Harriet Tubman incluye una ceremonia de colocación de coronas en su tumba en el cementerio de Fort Hill el 13 de marzo. La campaña “Donde las mujeres valientes pasan el invierno” de este año también celebra el movimiento por los derechos de las mujeres y otras mujeres notables con eventos y actividades durante todo el mes. Mientras estén allí, los visitantes puede hacer una parada por algunas de las excelentes bodegas de la zona, cervecerías, sidrerías o destilerías, y hospedarse en The Lake House en Canandaigua para disfrutar de unas vacaciones perfectas en el norte del estado de Nueva York.

Charleston, Carolina del Sur

El Festival Anual de Casas y Jardines tendrá lugar del 16 de marzo al 9 de abril y el Festival de Comida y Vino de Charleston regresa del 2 al 6 de marzo (Getty Images)

El clima templado hace que marzo sea un momento agradable para visitar Charleston, con árboles de magnolia en flor y parques que comienzan a mostrar sus coloridas flores, preparando el escenario para varios eventos de primavera. El Festival Anual de Casas y Jardines tendrá lugar del 16 de marzo al 9 de abril y el Festival de Comida y Vino de Charleston regresa del 2 al 6 de marzo. La Lexus Charleston Fashion Week de primavera está programada para el 24 y 25 de marzo. Los trotamundos más clásicos podrán disfrutar del ambiente de la Ciudad Santa alojándose en The Loutrel, un hotel de lujo recientemente inaugurado en el distrito histórico. La boutique de 16 habitaciones Zero George está celebrando su décimo aniversario con renovaciones que debutarán a principios de 2022, y The Residences at Zero George cuenta con suites de lujo para estadías prolongadas. En The Spectator Hotel, el diseño inspirado en el Art Deco, el servicio de mayordomo personal y un salón de cócteles temático de la era de la ley seca crean una experiencia memorable.

Indian Wells, California

El BNP Paribas Open trae tenis profesional al Indian Wells Tennis Garden del 7 al 20 de marzo (Getty Images)

La primavera en el área de Greater Palm Springs del Valle de Coachella es cálida, a menudo con un telón de fondo de montañas cubiertas de nieve. El BNP Paribas Open trae tenis profesional al Indian Wells Tennis Garden del 7 al 20 de marzo. Además de excelente tenis, hay entretenimiento en vivo, restaurantes, tiendas minoristas y la oportunidad de ver los juegos desde las sesiones de práctica hasta la cancha central. Los fanáticos podrán alojarse cerca en el Hyatt Regency Indian Wells, ubicado en 18 hectáreas con dos campos de golf de campeonato, tenis, spa y un nuevo parque acuático con toboganes de agua dobles, río lento y juegos acuáticos.

SEGUIR LEYENDO: