Jamaica virtual: una experiencia con todos los sentidos para disfrutar su cultura

Mientras llega el momento propicio para viajar, Jamaica, “El Latido del Mundo”, se ha preparado para que los viajeros disfruten en línea su cultura con música, recetas, tratamientos de spa y juegos en redes sociales, con los que las personas podrán trasladarse virtualmente a la isla y disfrutar su rica cultura.

A través del Instagram y el canal de YouTube oficial de VisitJamaica, el destino ofrece todas estas alternativas para ir palpitando el momento del regreso a sus exclusivas playas, a su encanto gastronómico y a la calidez de su gente.

Sonidos

Tiene su propia lista de Spotify

Los amantes de la música pueden elevar su espíritu con las vibrantes melodías de la lista de reproducción de Spotify Every Little Thing is Gonna Be Alright. Esta compilación de las canciones más queridas de Jamaica es un recordatorio para mantenerse positivo, disfrutando de los éxitos de Bob Marley, Jimmy Cliff, Beenie Man y muchos más.

Vistas

A través de Instagram podrán descubrir los mejores paisajes que ofrece Jamaica como puzzle

Puzzle Packs, el nuevo juego interactivo de Jamaica en Instagram, invita a los usuarios a que adivinen una ubicación popular en Jamaica al combinar nueve piezas para completar el rompecabezas. Se lanzará un nuevo desafío de rompecabezas cada semana durante un mes, en el que se elegirán cinco afortunados ganadores por semana para tener la oportunidad de ganar una “Caja de Vacaciones” llena de artículos para ayudarlos a relajarse y descansar al "estilo jamaiquino". Los paquetes de rompecabezas se lanzaron el jueves 11 de junio.

Sabores

Los chefs comparten las recetas tradicionales para que las hagan sus seguidores

Los aspirantes a chefs caseros y mixólogos tienen la oportunidad de probar nuevas recetas y cócteles de reconocidos chefs jamaiquinos para agregar un poco del sabor de la isla a su cocina. Podrá recrear, desde la comodidad de su hogar, la receta rápida y sabrosa de Pasta con camarones a la pimienta de quien fuera dos veces campeón de Food Network Chopped, Chef Andre Fowles. Pruebe, el toque jamaiquino de las hermanas cocineras Suzanne y Michelle Rousseau, con un clásico de sopa cremosa de tomate picante y queso asado a la pimienta con gelatina de pimienta en el clásico pan de masa dura (“hardo”).

Para los “happy hours” virtuales o para celebrar otra semana de distanciamiento social responsable, pruebe la bebida tropical del Chef Noel Cunningham. El canadiense enseña cómo hacer su cóctel Blue Lagoon con vodka, Curaçao Azul y limonada.

Relax

Los aficionados al spa pueden relajarse y descansar con sonidos del océano y una suave brisa para recrear una atmosfera de spa de lujo en la comodidad de su hogar. Para un exfoliante corporal nutritivo, el exfoliante de azúcar morena y Ron Blackwell aplicado durante un baño caliente rejuvenece y deja la piel refrescante. Esta sencilla receta de infusión de ron combina dos tazas de azúcar morena, media taza de ron Blackwell y una taza de aceite de coco derretido para darle un toque suave y terso a la piel.

