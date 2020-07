Cómo cambiará la dinámica laboral post pandemia

Ante la posibilidad de no ir a trabajar a la oficina, si las personas preferían trabajar en su casa o en otro lugar (Shutterstock)

Suele decirse que en toda crisis hay oportunidades, lo cual no debe confundirse con que las oportunidades aparecerán sin que uno haga nada. Las oportunidades hay que salir a buscarlas y para eso es clave intentar detectar tendencias que surgen durante la crisis y que una vez finalizada se consolidan.

Años atrás, un tal Michael Porter introdujo al mundo de los negocios y la estrategia el concepto de escenarios. Básicamente, consiste en tratar de imaginar diferentes situaciones posibles, basados en tendencias e información, luego asignarle una probabilidad de ocurrencia y comenzar a imaginar que pasará con su negocio en cada uno de esos escenarios. Nunca se cuenta con certeza absoluta, pero es el primer paso para poder construir su estrategia de negocios.

En medio de la pandemia que posiblemente haya generado una de las crisis modernas más terribles, se vuelve clave el poder imaginar escenarios y así comenzar con la famosa reinvención.

No son pocas las empresas que ya decidieron, y en muchos casos, anunciaron que seguirán utilizando la metodología de home office una vez que termine la pandemia. Aunque cuando se hace referencia al termino “home” esto asume que la gente, al no ir a la oficina, trabajará en su hogar, lo cual no siempre es lo que las personas prefieren.

En medio de la pandemia que posiblemente genere una de las crisis modernas más terribles, se vuelve clave el poder imaginar escenarios y así comenzar con la famosa reinvención (Shutterstock)

Recientemente la consultora GrupoSet realizo una encuesta por redes sociales donde preguntaba, ante la posibilidad de no ir a trabajar a la oficina, si las personas preferían trabajar en su casa o en otro lugar, como por ejemplo: bares, espacios de co-working, entre otros. De los encuestados, el 60% dijo que prefiere trabajar fuera de su casa.

Sin dudas esto generan oportunidades para bares y restaurantes que ahora tendrán demanda todo el día. Pero para aprovecharla deben reconfigurar sus estructuras con mejor conexión, espacios más cómodos, áreas con poco ruido para reuniones, menues económicos para gente que pase muchas horas trabajando, entre otros.

Los espacios de coworking también tendrán que revisar sus estructuras porque siempre fueron pensados para emprendedores y no para trabajadores. Por otro lado, suelen estar ubicados en lugares céntricos y no en los barrios periféricos alejados de las grandes urbes. Es de sentido común que si los empleados pueden ahorrarse el ir hasta la oficina no se movilizarán al centro para trabajar y querrán hacerlo cerca de sus hogares.

Un aspecto no menor tiene que ver con el fenómeno de la des-urbanización. Muchas personas se mudaban a la ciudad por su trabajo y de esta forma estar más cerca y así llegar más rápido así como ahorrar dinero en transporte. Al darse la opción de trabajar a distancia ahora pueden elegir barrios más alejados con mejor calidad de vida para su familia. Algo que debe ser tenido en cuenta por los desarrolladores.

Muchos emprendimientos inmobiliarios ya venían contemplando en los proyectos áreas específicas para que la gente trabaje, con buena iluminación, conexión, salas de reuniones o meeting. Sin dudas ahora será un requisito indispensable por parte de los consumidores contar con este tipo de espacios y quien pueda brindar los más cómodos sin duda generará una gran propuesta de valor para un amplio segmento del mercado.

Por supuesto todo es variable según el rubro y profesión. Pero claramente no es una moda pasajera es una tendencia y vino para quedarse. En un momento donde es muy fácil caer en la desesperanza y negativismo, este tipo de cambios pueden ser la motivación para renovarse y, tal vez, en el futuro agradecer la crisis, ya que les permitió potenciar su emprendimiento.

*Jonatan Loidi es Licenciado en Marketing y CEO de GrupoSet donde se desempeña como consultor y speaker internacional en temas relacionados con innovación, marketing y estrategia. Es autor de varios libros entre los que se destacan ¿Qué es eso del marketing? 2016 y Negocios + digitales, 2019.

