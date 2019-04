El trabajo es una de las tantas aristas que tiene la vida, y, muchas veces, es percibido como una de las fundamentales. La mayoría de las personas en edad laboral viven gran parte de su día en la oficina y, hasta hace no mucho tiempo, pasar un buen momento mientras se estaba trabajando no era un elemento de importancia.



Pero una encuesta realizada en el país por el portal de empleos Bumeran, da a entender que ese contexto cambió. El 54% de los encuestados afirmó no sentirse cómodo con el ambiente laboral que hay en su trabajo.