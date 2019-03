La licenciada Paola Fabbiani todavía nota los prejuicios que hay en torno a la discapacidad: "A veces, cuando en alguna reunión social me preguntan a qué me dedico y les cuento que soy psicopedagoga y que trabajo con niños con discapacidad, muchos hacen comentarios asociados a lo difícil y duro que deben ser mis días. Y la verdad que eso dista mucho de mi realidad diaria, porque disfruto muchísimo del trabajo con cada uno de mis pacientes. Mi profesión me enseñó a ser creativa, a aprender a tomarme el tiempo para conocer a una persona sin predeterminar techos ni caminos. A mirar más allá de un diagnóstico. No soy una persona que se sacrifica por trabajar con chicos con discapacidad. Al contrario. Soy una persona que tiene el privilegio de poder compartir mi vida con chicos que me enseñan el valor del esfuerzo, de la perseverancia, de la creatividad y de lo sinfín".