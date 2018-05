"Por favor, a todos los admiradores maravillosos de Game of Thrones, entendemos que debido a la enorme popularidad de los lobos huargos, muchas personas están saliendo y comprando huskies. Pero esto no sólo perjudica a todos los perros sin hogar que merecen la oportunidad de tener una buena casa en los refugios, esto no solo daña a todos los perros sin casa esperando en las protectoras una oportunidad de ser adoptados, también los refugios están comunicando que muchos de esos huskies están siendo abandonados, como ocurre cuando los perros han sido comprados como consecuencia de un impulso, sin entender sus necesidades. Por favor, por favor, si vas a llevar un perro a tu familia, estate seguro de que estás preparado para tan tremenda responsabilidad y recuerda que siempre, siempre, tienes que adoptar animales en una protectora", aseguró Dinklage a peta.org.