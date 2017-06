El perro es el mejor amigo del hombre, no hay dudas. Su lealtad no tiene límites. Cada tanto aparecen videos o historias que alegran y emocionan, como en aquellos en los que se ve la manera en qué protegen a su dueño o cómo esperan incansablemente su regreso, incluso cuando ya no lo pueden hacer. La palabra amistad bien podría definirse como el lazo que une a un humano con su mascota.