Santiago Artemis, el irreverente diseñador de la moda argentina que conquista el fashionismo global

Santiago Artemis posee su línea de alta costura y debutará en el pret a porter acercando su talento a un público más masivo (Visage / Hipódromo Argentino)

En un mundo completamente globalizado donde la moda vive una uniformización, y en un país con un alto nivel de diseñadores auténticos y un efervescente mercado creativo, la marca del joven fueguino, Santiago Artemis, se destaca por su fuerte identidad.

Irreverente, dramático con una técnica de alta costura, las piezas de Artemis ponen el foco en las texturas, las formas, accesorios hiperbolizados y sus icónicos sombreros. Con apenas 25 años pasó de ser un desconocido modisto emergente a un artista consolidado y con gran proyección global.

Hoy posee un extensa lista de clientes -desde millennials hasta musas de más de 70- en donde se destacan estrellas internacionales como Katy Perry, Britney Spears y su ídola infantil, Xuxa. Según las palabras del diseñador, "Artemis no es más de lo mismo".

Britney Spears en su videoclip Slumber Party con una creación de Santiago Artemis

Ese diferencia que sobresale se expusó en Londres con gran aceptación, en donde participó y ganó el Remix Vogue Talents en Italia. Actualmente se se encuentra en Copenhague, donde será la imagen de un exclusiva firma de pieles, porque su sello inconfundible a la hora de vestir es solicitado por grandes marcas. En pleno viaje dialogó con Infobae y compartió su universo glam.

"Amo viajar porque en mis viajes me convierto en alumno. Trato de hacerlo al menos dos veces al año y me nutro de la cultura, tendencias y sobre todo del comportamiento humano. Soy un gran observador", confesó el joven.

Y tal vez ese sea ese secreto de su éxito, su fascinación por el pop culture: "Lo sigo de cerca y todo lo que engloba el cine y la música, en donde el concepto que adoro usar es el kitsch drama", resaltó Artemis. Además agregó: "Quiero que mis mujeres se sientas especiales y sean recordadas en lo que usan. Las mujeres Artemis aman el drama".

Pero no sólo diseña para hombres y mujeres, también lo hace consigo mismo a través de su imagen atrevida, osada y vanguardista, su mejor marca registrada. "Luzco las prendas de una forma personal, una manera de expresarme".

Su primer recuerdo ligado a la moda, según cuenta, es de la infancia y tiene que ver con la reina de los bajitos Xuxa. "Siempre la admiré" y su determinación lo llevó -casi 20 años después- a conocerla y convertirla en su modelo. "Viajé a Río de Janeiro, le presenté mis bocetos, me los agradeció y me felicitó. Fue un honor vestirla y conocerla" , resaltó emocionado el joven creador que le preparó tres looks dignos de una diva.

Santiago Artemis viajó a Rio de Janeiro para vestir a Xuxa, que se emocionó por su talento

Artemis comenzó a ser reconocido por los 41 mil seguidores que lo siguen en las redes, pero hoy apunta a mujeres maduras, en donde sobresale un público más amplio. Se suma al fenómeno de diseñadores que apuestan a los estilos maduros, es por eso que incorporó a Viviana Fontanini en su última colección Le Grande Mensonge, en alusión a la película protagonizada por Bette Davis en 1941. "Tenía muchas ganas de hacerlo y proponer una imagen más inclusiva, donde todas puedan vestirse con mis piezas. Tuvo gran aceptación, fue un gol", detalló.

La campaña de Le Grande Mensonge la última colección del artista Santiago Artemis

Con una visión unisex de la moda también diseña para hombres

-En referencia a las musas influencers de más de 60, ¿qué opinas del fenómeno en la moda y estilo?

– Sé que soy una personas con la que muchos se identifican, recibo muchas solicitudes de asesoramiento. Creo que tratan de seguir mi actitud frenética, sin tapujos y un constante trabajador. Me gusta que la gente se inspire en mi, es una halago. No sé si influencer, porque no me gusta esa palabra, hoy muchos se lo adjudican pero lleva mucho más serlo.

-¿Quiénes son tus influencers?

– Amo el cine sobre todo las actrices y modelos de los años 60, como Twiggy, Marlene Dietrich, o Celia Hammond hasta John Crawford me inspira, por eso creo que mi público es tan variado.

No me gusta salir de casa sin lucir como Santiago Artemis 😎👏🏻 Me gusta ser yo, me gusta el reconocimiento, me gusta que me digan: “Hola Artemis! Amo tu laburo!” 💕 Yo saludo, contesto, converso. Es gratificante y curiosamente fantastico recibir una devolución positiva de la gente 😚 #FashionDesigner Una publicación compartida de Santiago Artemis (@santiagoartemis) el 10 de May de 2017 a la(s) 8:48 PDT

-Cómo referente de estilo, ¿hay lugar para los básicos neutros?

-Es imposible definir lo que es un básico, porque cada uno tiene una visión diferente según su impronta. Pero el guardarropas perfecto tanto para hombres como mujeres. Un blazer con hombreras, sombrero, un pantalón con elastano, jean recto y un abrigo de calidad, raso, paño y color.

-Ya estás preparando la apertura de tu nuevo local, con una línea prêt-à-porter ¿un anticipo de desafío?

-Vurda abrirá sus puertas en octubre en Palermo. Será mi universo más sensible, con un precio más accesible. Tendrá una costado más romántico, vulnerable. Todo lo que no puedo trabajar en la alta costura.

LEA MÁS:

Musas de más de 60: las mujeres que reflejan que el estilo no tiene edad

Antonella Roccuzzo y Sofía Balbi, las mujeres de Lionel Messi y Luis Suárez, inauguraron su primera boutique Sarkany en Barcelona

Gabriel Lage conquistó Madrid con su última colección