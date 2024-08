Millie Bobby Brown: la Centennial que se convirtió en ícono de la moda

Millie Bobby Brow tiene 12 años y es la musa de grandes firmas de la moda

Millie Bobby Brown, la famosa Eleven del último éxito de Netflix, Strangers Things, está en camino de convertirse en una estrella. Con tan sólo 12 años y con apenas dos años de carrera, se establece como una joven promesa del cine y un icóno de moda.

Nacida en Marbella, España, de padres ingleses ya tiene 2,5 millones de seguidores en Instagram y protagonizó su primera portada en la revista So It Goes, donde desplegó todo su magnetismo en una producción que combinó enigma y glamour.

Millie Bobby Brown debutó en la portada de la revista británica So it Goes

Convertida en una teen it girl, gana cada vez más terreno en la industria fashion, con una editorial al estilo mini diva en Vogue UK. Confesó que disfruta también de ser invitada especial en la primera fila de desfiles como el de Coach en Nueva York y cita a Burberry o Stella McCartney entre sus firmas de cabecera. "Mi primer par de Jimmy Choos", compartió emocionada en su red social.

My first pair of jimmy choos! #awesome A photo posted by Millie Bobby Brown (@milliebobby_brown) on Sep 22, 2016 at 9:59am PDT

Su frescura juvenil -fusionada con un look andrógino producto de su ya icónica interpretación en Stranger Things- cautivó a grandes diseñadores como el director creativo de Louis Vuitton, Nicholas Ghesquière, que anunció un 'proyecto emocionante' con la joven promesa.

Los protagonistas de Strangers Things junto con el director creativo de Louis Vuitton, Nicholas Ghesquière (Caleb McLaughlin Instagram)

Su primer contrato como modelo lo acaba de firmar hace apenas algunos días. El nuevo director creativo de la firma Calvin Klein, Raf Simons, la eligió como figura de su campaña."Me siento muy honrada de formar parte de este proyecto con un grupo de individuo diferentes que consigue que esta idea cobre vida: la fuerza del carácter es la clave. Sean famosos o no, todos son tratados igual", escribió

La línea Calvin Klein by Appointment con su nuevo director Raf Simons eligió a Millie Bobby Brown para su campaña

Su estilo no pasa desapercibido. Su presencia por cada alfombra roja enciende la alerta fashionista. Para los premios Emmy, lució una pieza de autor de Valentino Red, un diseño de tul y bordado que completó con un clutch con su nombre grabado.

Millie Bobby Brown en la última entrega de los Emmys con un Red Valentino (Reuters)

Para los Golden Globes, impactó con una vestido metalizado con apliques de piedras de la modista inglesa Jenny Packham, la favorita de Kate Middleton

La clave de su éxito a la hora de inspirar con su estilo radica en que comparte cada una de sus elecciones y su outfits en su redes sociales. Pertenece a la generación Z o Centennial, cuyos miembros crecieron con la tecnología al alcance de la mano. Maneja su Instagram como un verdadera it girl pero con un encanto juvenil

Millie Bobby Brown, un icóno de la moda

Pronto visitará Argentina. Vendrá en Mayo a nuestro país en el marco de la próxima edición de Argentina Comic–Con, a realizarse el 26, 27 y 28 de mayo de 2017 en el Centro Costa Salguero, y, como toda Centennial, lo anunció a través de su cuenta de Instagram.

LEA MÁS:

Baddie Winkle, la extravagante abuela que arrasa en el mundo fashion