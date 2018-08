Esta es una cosa muy importante que se está diciendo con mucha fuerza en muchas partes. Hace pocos meses atrás John Kerry, el secretario de Estado de los Estados Unidos, decía algo que para nosotros es central y que decimos hace mucho tiempo: el problema más serio que estamos enfrentado como humanidad no son los cambios ni la obsolescencia que ellos producen, es nuestra capacidad de responder a ellos. El problema no está afuera, el problema no está en los cambios que estamos enfrentando, está en el hecho que no estamos pudiendo responder adecuada y eficazmente a los desafíos que ese entorno nos plantea. Entorno que no vamos a poder cambiar porque a esos cambios no los para nadie. La única alternativa es aprender a responder adecuadamente.