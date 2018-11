Simón tiene 82 años y nació en París. A sus 12 años, el holocausto ya lo había despojado de sus padres. A los 17 abandonó las calles europeas y se vino a Buenos Aires. Su vida fue muy intensa y hoy la comparte con sus compañeros de Vidalinda. Para que no falte nada, tiene una novia en Villa Crespo. "Viajo todos los días para verla, no tengo problemas con eso… A mí no hacer nada me lleva mucho tiempo", comenta risueño.