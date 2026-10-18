Un vino para cada mamá: cómo elegir la botella ideal según su personalidad

Un vino elegido según sus gustos y su personalidad puede convertir el brindis del Día de la Madre en un regalo memorable (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Dicen que madre hay una sola, pero en realidad hay millones. Y cada una tiene su propio estilo y carácter, sus gustos y preferencias. Por eso, a la hora de elegir un regalo para el Día de la Madre, no alcanza con ir a lo seguro: hay que pensar en ella, en lo que disfruta y en lo que la hace única.

El vino, en ese sentido, es un gran aliado. No se trata de un objeto, sino de algo que se puede disfrutar y compartir, y que además tiene un significado especial. Es uno de los pocos regalos capaces de expresar el sentimiento que lo motivó; por eso, cada vez más personas lo eligen.

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Durante mucho tiempo, el destinatario de una botella de vino solía ser un hombre. Pero la evolución social rompió ese estereotipo y hoy son muchas las madres que disfrutan del vino tanto o más que cualquiera, porque el paladar no tiene género. Por eso, no hay que subestimar sus gustos pensando que solo los blancos dulces o los rosados son la mejor opción.

Hay madres que prefieren las burbujas; otras, los blancos frescos, los tintos con cuerpo o los vinos más originales. Y no hace falta tener conocimientos vínicos para acertar, sino ganas de agasajarla con intención.

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Espumosos, blancos, tintos, rosados y naranjos: hay una botella para cada estilo de mamá (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes de elegir, conviene tener un plan. Es mejor tener claro el concepto que el conocimiento porque, en definitiva, el vino solo deberá acompañar el momento y aportar lo suyo para que sea inolvidable.

La clave está en pensar en algún aspecto saliente de su personalidad. ¿Es la que organiza todos los festejos? ¿La que siempre está pendiente de lo último? ¿La que vive planeando su próximo viaje? ¿La que cuida su huerta o no se pierde un picnic al aire libre? Responder esa pregunta es el primer paso para encontrar la etiqueta de vino adecuada.

También hay que imaginar cuál sería la ocasión ideal para descorcharlo. Muchas madres prefieren abrir la botella antes que guardarla, y qué mejor que hacerlo durante la misma celebración. Seguramente muchos pasarán este día junto a ella, compartiendo un almuerzo en familia, y no está mal pensar en un vino para que ella ponga en la mesa y comparta con todos.

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Si es así, conviene tener en cuenta sus platos favoritos y el menú. Y si el vino es para que lo disfrute más adelante, se lo puede acompañar con una invitación futura, ya sea en familia, en pareja o con sus amigas.

Consejos para elegir un vino para mamá

La evolución social transformó las pautas de consumo y eliminó la exclusividad masculina en la compra de vinos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El vino es un regalo con mucho contenido, porque cada botella tiene un mensaje. Por eso, conviene prestar atención a los detalles.

Una buena idea es buscar un vino cuya etiqueta lleve un nombre de mujer, mejor aún si coincide con el suyo o con el de su propia madre. También hay vinos con mensajes contundentes en sus marcas o palabras tan directas que lo dicen todo. Y el packaging evolucionó tanto como los vinos, a tal punto que hay botellas que vienen listas para regalar y dan más ganas de guardarlas que de descorcharlas.

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También se pueden aprovechar los estuches especiales que se lanzan para la ocasión, que a veces incluyen accesorios o cajas que luego sirven para otros usos.

Las bodegas sumaron alternativas con nueve por ciento de alcohol para reducir el aporte calórico de las copas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un buen consejo es regalarle dos botellas del mismo vino: una para que la sirva y comparta en su día, y otra para que la disfrute cuando quiera. Si son varios hijos, cada uno puede elegir una etiqueta que lo represente y escribir una dedicatoria en la botella. Otra opción es consultar a los abuelos si hubo algún vino que tuviera mucha presencia en la casa familiar en otras épocas y que pueda hacerle rememorar buenos momentos.

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También se puede elegir un vino de un paisaje que ella recuerde con alegría, o armar una canasta de picnic con un vino fresco, de tapa a rosca y dos copas.

Y no hay que olvidarse de la temperatura, porque un buen vino mal servido pierde gran parte de su encanto. Los blancos y espumosos se disfrutan mejor bien frescos, alrededor de los ocho grados; los rosados, cerca de los 10; y los tintos, a unos 16. Nunca a temperatura ambiente si el día está caluroso.

Un vino para cada mamá

La ocasión de consumo y los rasgos de la personalidad guían la selección de la etiqueta para el Día de la Madre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para la madre festiva, la que organiza los cumpleaños, convoca a todos y nunca se pierde un brindis, la mejor opción es un espumoso. Las burbujas son sinónimo de celebración, y una comida especial no lo es tanto si no culmina con el merecido brindis por ella. Mejor si es de los más secos, como un Brut Nature, de burbujas finas y carácter fresco, elaborado por el método tradicional.

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Para la madre sentimental, la que guarda las fotos, las cartas y los recuerdos de toda la familia, nada mejor que un vino que lleve un nombre de mujer en su etiqueta. Es un gesto simple, pero con mucho significado. Y si además es un blanco delicado y voluptuoso, ideal para la mesa, mejor.

Para la madre que vive pendiente de la naturaleza, cuida su jardín y sus plantas, y se preocupa por el medioambiente, un vino orgánico irá muy bien con ella. Si bien el vino es un producto natural, para elaborar un vino orgánico no se utilizan productos químicos ni fertilizantes de síntesis en el viñedo.

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Para la madre a la vanguardia, la que siempre está atenta a lo que viene, a la moda y a las tendencias, lo ideal es una novedad que sorprenda. Puede ser un vino naranjo, ese blanco elaborado con sus pieles como si fuera un tinto, con aromas intensos y texturas marcadas. Así, además de estar a la moda, tendrá en su copa un vino tan original como ella.

Los vinos frescos, como blancos, rosados y espumosos, son una buena alternativa para compartir en un almuerzo familiar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para la madre viajera, la que siempre está planeando su próxima escapada, el regalo ideal es un vino que la lleve de viaje a través de las copas. Y nada mejor que uno de las nuevas regiones extremas del vino argentino, como las alturas de la Quebrada de Humahuaca, la Patagonia profunda o la costa atlántica, con vinos que hablan de paisajes únicos.

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Para la madre clásica, fiel a lo que le gusta y que no cambia su vino de siempre por nada, la mejor opción es un buen Malbec. Pero no cualquiera, sino uno con historia, que hable de un lugar y de viñas viejas, con fruta madura, buen cuerpo y un estilo elegante.

Para la madre anfitriona, la que se luce en la cocina y recibe a todos con su plato estrella, conviene pensar en un vino que acompañe bien la comida. Si en la familia hay raíces italianas y no faltan las pastas del domingo, un tinto de una variedad italiana como el Sangiovese, fresco y de taninos finos, será el compañero ideal.

Para la madre romántica, la que disfruta de los momentos de a dos y de las cenas tranquilas en pareja, lo ideal es un vino elegante y sofisticado. Y ninguno lo es tanto como el Pinot Noir, el cepaje tinto de hollejos finos y protagonista de los grandes vinos de Borgoña: sedoso, profundo y sutil, en el que todo pasa por la delicadeza.

La elección del vino puede partir de sus planes favoritos: un picnic, una cena de a dos, un viaje o una reunión con amigas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para la madre que se cuida, la que hace deporte, mira las etiquetas y prefiere moderar el alcohol, hoy existen vinos más livianos, con menor graduación alcohólica y menos calorías, pero frescos, aromáticos y vibrantes, ideales para disfrutar sin culpa.

Y para la madre que disfruta al aire libre, la de las tardes de sol, las reuniones en el jardín y los picnics de primavera, nada mejor que un vino rosado del año. Fresco, frutado y versátil, se luce como aperitivo y acompaña muy bien los platos de estación, sobre todo si se lo sirve bien frío.

Al final, lo más importante no es la botella, sino la intención con la que se la eligió. Más allá del estilo, la variedad o el precio, un vino bien elegido demuestra que alguien se tomó el tiempo de pensar en ella, en lo que le gusta y en lo que la hace única.

El vino permite quedar muy bien con mamá sin necesidad de gastar lo que no se tiene. En su día, todos quieren homenajearla, tratarla mejor que de costumbre o decirle esas cosas que suelen dar vergüenza, pero que se sienten profundamente. Y para eso, a veces, alcanza con levantar una copa en su honor.

10 vinos para cada mamá

Para la madre que disfruta descubrir sabores, una etiqueta nueva puede ser una invitación a probar algo distinto (Imagen Ilustrativa Infobae)

Amalaya Liviano Blanco 2025

Bodega Amalaya, Salta, Cafayate $14.000

Es una de las novedades de esta bodega dedicada a los vinos de altura. Un blend de Torrontés y Riesling con solo 9% de alcohol, lo que implica un 30% menos de calorías. Si bien se siente el carácter floral de las uvas, está dominado por una acidez tensa que lo hace vibrante. De trago ágil y fresco, con gracia. Ideal para servir como aperitivo.

Quinde Marselan 2025

Bodega Vinecol, Mendoza, Zona Este $15.000

Los viñedos de esta bodega orgánica están junto a la Reserva de Biósfera Ñacuñán, un área protegida que forma parte del programa MAB de la Unesco desde 1986 y que garantiza un cinturón de recursos no contaminados. La Marselan nació del cruce entre Cabernet Sauvignon y Garnacha en Montpellier, Francia, y acá protagoniza un tinto de fruta roja madura y trago mordiente. Paladar franco y bien logrado, con final jugoso.

El vino naranja recupera la técnica ancestral de macerar el mosto blanco en contacto directo con sus pieles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Vivi Rosé 2025

Ricominciare, Mendoza, Valle de Uco, La Consulta $18.000

Elaborado a partir de Syrah, una uva que no solo se da muy bien en los viñedos propios de la familia, sino que además es ideal para este tipo de vinos. Lo elabora la joven enóloga Flavia Maschi, seguida muy de cerca por Viviana Catena, propietaria de la bodega. Juntas logran un rosé con carácter propio, vinoso e intenso, pero también con frescura y un mensaje frutal bien definido.

Altitud Naranjo 2025

Bodega Andeluna, Mendoza, Valle de Uco, Gualtallary $18.900

Es un vino blanco elaborado al estilo ancestral, con el jugo en contacto con las pieles: un blanco con alma de tinto. Puro Chardonnay de viñedos propios en Gualtallary, a 1.300 metros de altura. Con buena frescura y el paso mordiente que se espera en este tipo de vinos, de paladar franco y austero en su carácter de frutas blancas.

Las etiquetas con nombres de mujer y las presentaciones en estuches especiales funcionan como detalles personalizados para el obsequio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

María Magdalena Semillon 2024

Bodega Sottano, Mendoza, Valle de Uco, Villa Bastías $22.000

Interesante propuesta la de este Semillon de una zona tradicional del Valle de Uco, con ocho meses de crianza en foudres de tres mil litros. La clave de su volumen estuvo en el movimiento de las borras finas, que le dan una textura cremosa. Sus aromas a pasto seco hablan de tipicidad. Voluptuoso y con buena frescura, su final es perfumado, con algo de infusiones.

Progenie II Brut Nature s/a

Vistalba, Mendoza, Valle de Uco, Tupungato $27.000

Gracias a la fama del Progenie, la bodega armó una línea de espumosos que sobresalen cada uno en su segmento. Este es un blend de Pinot Noir 60% y Chardonnay 40%, elaborado por el método tradicional, con doce meses sobre levaduras. De acidez marcada y burbujas muy persistentes, que resaltan su buena frescura, con su típico carácter cítrico y notas de levadura y panificación. Ideal para un brindis serio.

La personalidad y los hábitos de cada madre definen la elección de la etiqueta adecuada para su homenaje. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo Infinito Sangiovese 2023

Flor Silvestre, Mendoza, Valle de Uco, Alto La Arboleda $45.000

Santiago y Agustín son bisnietos de viticultores de la zona. El origen de este Sangiovese fue una estaca que trajo un inmigrante en 1950 y que, con el permiso del nono de los chicos, se plantó y arraigó tan bien que llegó a ocupar una hectárea. Microvinificado con muchos cuidados, tiene aromas delicados y terrosos, con dejos de crianza, pero la frescura domina y resalta la fineza de sus taninos. Ideal para las pastas del domingo.

Domaine Nico La Savante Pinot Noir 2023

Domaine Nico, Mendoza, Valle de Uco, Gualtallary $70.000

El doctor Roy Urvieta continúa estudiando y aprendiendo sobre Pinot Noir, y lo demuestra en este emprendimiento enfocado 100% en esa variedad. Como ya son vinos definidos, es interesante apreciar la influencia de la añada. La Savante 2023, de viñedos a 1.450 metros, ofrece aromas bien nítidos del varietal, maduro y equilibrado. Sus taninos finos realzan su paso fresco y le permiten seguir abriéndose en la copa, y sobre el final se aprecian las notas de la crianza.

El servicio de las bebidas requiere 8 grados de temperatura para blancos y espumosos, 10 grados para rosados y 16 grados para tintos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Bayeh Trópico Sur Sauvignon Blanc 2025

Bodega El Bayeh, Jujuy, Quebrada de Humahuaca, Huacalera $90.000

Más allá del estilo buscado por los hacedores de la casa y su asesor, Matías Michelini, este blanco habla muy bien del lugar. Su mensaje es el de un vino extremo: filoso, mordiente y fresco, con un carácter alimonado y texturas que lo hacen vertical y vivaz. Además, tiene todo para seguir evolucionando. Y puede lucirse muy bien en la mesa como en la sobremesa, por su refrescante final y trago profundo.

Lindaflor Malbec 2018

Monteviejo, Mendoza, Valle de Uco $104.500

El enólogo José Omar Mounier ha interpretado muy bien el perfil de este Malbec y el carácter del lugar y, a través de microvinificaciones, sigue sorprendiendo con cada cosecha, que llega al mercado con al menos siete años de vida. Eso explica la intensidad y profundidad de su carácter, con la consistente suavidad en su paso por boca. Expresivo, jugoso, y amplio, hay frutas negras y especias, con buen volumen, para descorchar o guardar.