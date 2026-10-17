Tendencias

De la pizza napolitana al tereré: ocho tradiciones gastronómicas protegidas por la UNESCO

En el Día Internacional del Patrimonio Cultural Inmaterial, un repaso por saberes, técnicas y rituales vinculados con alimentos y bebidas que reflejan formas de producción, transmisión familiar y convivencia en comunidades de distintos países

Una pizza junto a un horno de leña, café turco preparado en arena, un recipiente de mate con bombilla y tres barras de pan baguette.
La UNESCO protege cerca de 50 prácticas culinarias, con técnicas, oficios y saberes que las comunidades transmiten entre generaciones (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

El patrimonio cultural inmaterial abarca tradiciones, expresiones y saberes que las comunidades transmiten de una generación a otra. A diferencia de los monumentos o las obras de arte, este patrimonio no se puede tocar: vive en las costumbres, los rituales, las lenguas y los oficios de cada pueblo.

La UNESCO protege esas manifestaciones a través de sus Listas del patrimonio cultural inmaterial, donde las prácticas culinarias tradicionales ocupan un lugar cada vez más amplio. Cerca de 50 expresiones vinculadas con la alimentación integran ese registro, con saberes que van desde la selección de ingredientes y las técnicas de cocción hasta los utensilios, los modos de consumo y los espacios de encuentro que rodean cada plato o bebida.

PUBLICIDAD

El Día del Patrimonio Cultural Inmaterial, que se conmemora este 17 de octubre, ofrece una oportunidad para conocer algunas de las manifestaciones culinarias que la organización inscribió en sus listas. Cada una refleja modos particulares de cultivar, cocinar y compartir alimentos que sostienen la identidad y la convivencia de comunidades enteras.

El arte de los pizzaioli napolitanos (Italia)

El arte de los pizzaioli de Nápoles ingresó en la lista de la UNESCO en 2017 y reúne a cerca de 3000 profesionales del oficio local (TIZIANA FABI / AFP)
El arte de los pizzaioli de Nápoles ingresó en la lista de la UNESCO en 2017 y reúne a cerca de 3000 profesionales del oficio local (TIZIANA FABI / AFP)

La UNESCO incorporó el arte de los pizzaioli napolitanos a su Lista Representativa en 2017. La práctica nació en Nápoles, donde cerca de 3.000 pizzaioli mantienen este oficio y su relación con las comunidades locales.

El proceso contempla la preparación de la masa y la cocción en horno de leña. Maestros pizzaioli, pizzaioli y horneros transmiten sus destrezas en las botteghe, locales donde los aprendices observan y practican cada etapa. Las familias también conservan este conocimiento en sus hogares.

PUBLICIDAD

El ceviche y los saberes de la pesca (Perú)

Alt Text: Marisquería, anillos de calamar, cocina peruana, jugo de limón verde, ají limo, maíz tostado, camote, lechuga, plato frío, mar Pacífico, verano, comida playera, antioxidantes, proteína magra, sabor cítrico - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El ceviche de Perú ingresó en la lista en 2023, sus prácticas abarcan pesca, cultivo de ingredientes, preparación y consumo regional (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las prácticas vinculadas con la preparación y el consumo del ceviche ingresaron en la lista en 2023. En Perú, el plato combina pescado crudo marinado en limón, ají, sal y productos locales.

El reconocimiento abarca todo el recorrido: la pesca, el cultivo de ingredientes, la preparación y el consumo. Las recetas cambian según la región y fortalecen identidades locales. El ceviche aparece en comidas diarias, festividades y reuniones sociales, además de rituales como la fiesta de San Pedro, patrón de los pescadores artesanales.

El café a la turca como espacio de diálogo (Turquía)

Una mano sostiene una cafetera de cobre con café hirviendo sobre arena, junto a otra cafetera y una taza de porcelana con plato.
El café a la turca integra las listas desde 2013, sus códigos sociales vinculan hospitalidad, amistad e intercambio cotidiano en Turquía (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tradición del café a la turca forma parte de las listas de la UNESCO desde 2013. Sus técnicas y códigos sociales se asocian con la hospitalidad, la amistad y el intercambio cotidiano en Turquía.

Los granos tostados se muelen hasta formar un polvo fino. Ese café se cocina a fuego lento con agua fría y azúcar, hasta alcanzar la espuma elegida. Las personas lo sirven en tazas pequeñas junto a un vaso de agua. Los cafés ofrecen un lugar para conversar, leer o intercambiar noticias, mientras que la bebida también aparece en compromisos matrimoniales y fiestas.

El tereré preserva el legado guaraní (Paraguay)

Un vasito de cuerno con yerba mate y una bombilla metálica descansa sobre una mesa de madera ante un fondo vegetal desenfocado.
El tereré y los saberes del pohã ñana ingresaron en 2020, una bebida guaraní que favorece el diálogo y la solidaridad en Paraguay (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tereré y los saberes asociados al pohã ñana ingresaron en la Lista Representativa en 2020. Esta bebida ancestral guaraní está presente en todo Paraguay y convoca a personas de diferentes edades y sectores.

La preparación mezcla agua fría con pohã ñana, una hierba medicinal que se machaca en mortero. Luego, el líquido se sirve en un recipiente con mate y se toma con bombilla. Las familias transmiten los conocimientos sobre sus virtudes y su uso adecuado desde hace siglos.

La ronda de tereré favorece el diálogo, la inclusión, la amistad y la solidaridad. También acerca a las nuevas generaciones a conocimientos guaraníes relacionados con la cultura y la botánica.

El kimjang organiza las reservas para el invierno (República de Corea)

Un cuenco de cerámica con kimchi rojo cubierto con sésamo y cebollín, dispuesto sobre una tabla de pizarra negra.
El kimjang de la República de Corea reúne la preparación y el reparto de kimchi, las familias forman reservas para el invierno cada año (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la República de Corea, el kimjang reúne las tareas colectivas de preparación y reparto del kimchi. La UNESCO inscribió esta práctica en 2013. El kimchi consiste en conservas de verduras y hortalizas sazonadas con especias, mariscos y pescados fermentados.

El proceso sigue un ciclo anual: en primavera, las familias obtienen camarones, anchoas y otros pescados para salarlos y fermentarlos; en verano, compran sal para la salmuera y secan pimientos picantes que luego muelen; al final del otoño, preparan grandes cantidades de kimchi para que cada hogar tenga reservas durante el invierno. El intercambio de conservas permite compartir recetas y técnicas entre familias. Cada región mantiene ingredientes y métodos propios.

El cuscús reúne a cuatro países del norte de África (Argelia, Mauritania, Marruecos y Túnez)

Cuscús con carne, garbanzos, zanahorias, calabacín, cebolla, pasas y almendras en un plato hondo de cerámica decorado.
La preparación del cuscús incluye molienda del cereal, trabajo manual de la sémola y cocción al vapor según cada región y estación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los conocimientos relacionados con el cuscús forman parte de la lista desde 2020. Argelia, Mauritania, Marruecos y Túnez comparten esta práctica, que incluye la producción del cereal, la elaboración, los utensilios y los contextos de consumo.

La sémola se obtiene tras la molienda del cereal y luego se trabaja a mano antes de la cocción al vapor. Los vegetales y las carnes varían según la estación, la región y la ocasión. Alfareras, cooperativas y talleres familiares producen los utensilios necesarios. La transmisión ocurre por observación y repetición, tanto dentro como fuera de los hogares.

La baguette sostiene un oficio cotidiano (Francia)

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La baguette requiere harina, agua, sal y levadura o masa madre (Imagen Ilustrativa Infobae)

La UNESCO reconoció la artesanía y cultura de la baguette en 2022. La inscripción se refiere a las técnicas de fabricación y a las prácticas sociales ligadas a este pan de consumo diario en Francia.

La elaboración incluye el pesaje de ingredientes, el amasado, la fermentación, el reposo, el moldeado y la cocción. La escarificación, los cortes sobre la masa antes del horno, funciona como una firma del panadero. Harina, agua, sal, levadura o masa madre integran la receta básica, pero cada profesional aporta un resultado propio según su técnica, la temperatura y la humedad.

La sopa Joumou representa la independencia (Haití)

La sopa Joumou de Haití forma parte de la lista desde 2021, su preparación expresa una parte central de la identidad nacional (EFE/Unesco)
La sopa Joumou de Haití forma parte de la lista desde 2021, su preparación expresa una parte central de la identidad nacional (EFE/Unesco)

La sopa Joumou ingresó en la Lista Representativa en 2021. En Haití, este plato de calabaza, verduras, plátanos, carne, pasta y especias expresa una parte central de la identidad nacional.

Durante el período colonial, la sopa quedó reservada para los dueños de esclavos. Tras la independencia de Francia, la población haitiana la adoptó como símbolo de libertad, dignidad y resiliencia. Cada 1 de enero, Día de la Independencia, la sopa Joumou ocupa el lugar de primera comida del año.

Su preparación reúne a mujeres, niños, artesanos y agricultores. Las mujeres organizan las tareas, los niños ayudan con los ingredientes, los artesanos elaboran utensilios y los agricultores cultivan las verduras.

Temas Relacionados

UnescoPatrimonio culturalGastronomíaÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

No siempre es falta de sueño: cinco señales de alerta cuando el cansancio persiste y empieza a afectar la vida cotidiana

Dormir más no siempre alcanza cuando el desgaste proviene de la autoexigencia, la preocupación constante y una lista de obligaciones interminable. Especialistas explican a Infobae cómo romper el círculo y recuperar fuerzas

No siempre es falta de sueño: cinco señales de alerta cuando el cansancio persiste y empieza a afectar la vida cotidiana

Científicos del CONICET identificaron un mecanismo que podría favorecer la resistencia del cáncer de páncreas

Investigadores argentinos observaron que las células del tumor actúan de forma coordinada ante condiciones adversas y una posible tolerancia a la quimioterapia

Científicos del CONICET identificaron un mecanismo que podría favorecer la resistencia del cáncer de páncreas

Qué plantas elegir para el dormitorio y cómo pueden favorecer el descanso

Estas especies requieren pocos cuidados, se adaptan a los interiores y pueden aportar aromas, textura y una sensación de calma al espacio destinado a dormir

Qué plantas elegir para el dormitorio y cómo pueden favorecer el descanso

Qué es la depresión posparto: cuáles son los síntomas y cuándo pedir ayuda

En una nueva edición de El Puente, la psicóloga Andrea Szpektor explicó las señales de alerta de este cuadro de salud mental y la importancia de consultar a un profesional

Qué es la depresión posparto: cuáles son los síntomas y cuándo pedir ayuda

Jenna Ortega, la chica de oro en el Festival de Londres: del vestido satinado al tocado que sumó romanticismo

La actriz abandonó por un rato los guiños góticos y se llevó todas las miradas en la presentación de “Klara and the Sun”

Jenna Ortega, la chica de oro en el Festival de Londres: del vestido satinado al tocado que sumó romanticismo

DEPORTES

La primera transmisión, el equipo que ganó el Prode en directo y la huella de un programa emblemático: 75 años de fútbol y TV en Argentina

La primera transmisión, el equipo que ganó el Prode en directo y la huella de un programa emblemático: 75 años de fútbol y TV en Argentina

A 45 años del día que Carlos Reutemann perdió el título de F1: la revelación sobre la verdadera falla que tuvo su auto

La selección argentina femenina Sub 17 tendrá su debut histórico en el Mundial ante Alemania: todo lo que hay que saber

12 frases de Arruabarrena tras la victoria de Boca: de la posible titularidad de Paredes ante Vasco a un pedido de perdón a un periodista

El demoledor nocaut del argentino Emiliano Sordi en la PFL que le permitió volver a ganar una pelea tras cinco años

TELESHOW

Hace 75 años nacía la televisión argentina, y hoy recupera su nombre histórico: Canal 7

Hace 75 años nacía la televisión argentina, y hoy recupera su nombre histórico: Canal 7

La vida extraordinaria de Noëlle Balfour: de su relación con Gustavo Cerati al día en que Axl Rose la llamó al escenario

El director Julián Tagle reflexiona sobre su documental familiar: “Los Machado son magnéticos, trágicos y genuinos”

Juan Minujín contó como llegó a trabajar con Angelina Jolie y Salma Hayek: "Al principio dije que no"

La respuesta de Daniela Celis tras las críticas que recibió por su convocatoria para encontrar pareja: “No le da vergüenza”

INFOBAE AMÉRICA

Científicos del CONICET identificaron un mecanismo que podría favorecer la resistencia del cáncer de páncreas

Científicos del CONICET identificaron un mecanismo que podría favorecer la resistencia del cáncer de páncreas

El régimen de Irán reportó que un superpetrolero se incendió tras chocar con una mina marítima en Ormuz

Régimen impone nuevos cargos contra el opositor Javier Martín, conocido como el “Spiderman cubano”

¿Tienen empatía los psicoanalistas lacanianos?: una respuesta con Jacques-Alain Miller

Mike Flanagan, el director que idolatra a Stephen King desde quinto grado, reimagina “Carrie” con ciberacoso, simulacros de tiroteo y el visto bueno del propio autor